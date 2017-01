Padlé připomíná betonový sloup s rudou hvězdou, Brod chce jiný pomník

„Je to ostuda. Od pádu komunismu uplynulo přes čtvrt století a my tu máme stále takovou hrůzu s rudou hvězdou. A to i přes to, že pomník vůbec není věnován padlým sovětským vojákům Rudé armády,“ kroutí hlavou nad jediným pomníkem ve městě, připomínajícím především oběti první světové války, Broďan Jaroslav Novotný.



Pomník padlým v Havlíčkově Brodě Pomník se nachází na novém hřbitově v Pražské ulici.

Byl postaven nad hrobem, v němž je pochováno 37 padlých vojáků z první světové války. Z nich celkem 28 bylo vojáků československých, v hrobě leží i dva srbští a sedm ruských zajatců.

Do společného hrobu byly v šedesátých letech minulého století přeneseny i ostatky neznámého vojína z druhé světové války.



V příštím roce se bude slavit kulaté sté výročí od konce první světové války. A kromě sloupku s rudou hvězdou Havlíčkův Brod skutečně nemá jiný pomník obětem tohoto válečného konfliktu. Radnice se proto rozhodla pořídit pomník nový, který by při oslavách v příštím roce odhalila.

Jenže jak se na posledním jednání zastupitelstva ukázalo, nevzalo to vedení města za šťastný konec. Radnici oslovil havlíčkobrodský sklářský výtvarník a malíř Jan Exnar. Donesl vlastní návrh, jak by mohl nový monument vypadat. Ocenil si ho na 1,127 milionu korun.

„Koncepce má charakter otevřené architektury kaple s dominantním barevným ‚oknem‘. Stěny a strop v imaginární perspektivě nesou síť hvězd, která se prolíná se jmény obětí,“ popsal výtvarník svůj návrh.

„Oblak jmen bytostí z mnoha míst Evropy se dotýká na jedné straně nekonečna vesmíru, na straně druhé modrého skla, symbolu našeho vědomí, naděje a mementa našich životů,“ doplnil Exnar.

Moc kovu a skla, málo kamene, nelíbilo se zastupitelům

Zastupitelé však pro jeho návrh pochopení neměli. Přibližně dva metry vysoký, tři metry široký a metr hluboký objekt z nerezové oceli a skla po dlouhé diskusi odmítli. Mnohým se takový památník prostě nelíbil, jiní poukazovali na použité materiály i způsob, jak by k němu město přišlo.

„Jsme na Vysočině, tady je doma žula,“ prohlásil například Jiří Čáslavský z opoziční Změny pro Havlíčkův Brod.

„Nerez se mi nezdá. Na Vysočině přeci máme kámen a zdatné sochaře, kteří s ním umí pracovat,“ podotkl i Vladimír Slávka (ANO).

Komunista Zdeněk Dobrý pak kritizoval to, že zastupitelé vůbec nedostali na výběr a hned schvalují jedinou předloženou variantu památníku. „Na takovou věc by měla být vypsána přece soutěž,“ podivoval se takovému postupu.

„Nemůžeme vzít první návrh, který někdo na radnici přinese,“ přidal se Slávka.

„Výběr z jednoho předloženého díla není výběr,“ prohlásila i Eva Vyoralová (Ženy za Brod).

„Ani na zahradu bych si nedal první navrženou věc bez výběru a srovnání. A tady jde o pomník, který bude všem na očích,“ dodal také Dobrého kolega Vladimír Frič.

Kamení už je všude plno, přesvědčovali kritiky radní

Marně radní Tomáš Hermann (Strana zelených) a Ivan Kuželka (SNK Broďáci) vyzdvihovali umělecké kvality Jana Exnara.

„Je to vysoce kvalifikovaný odborník známý po světě,“ zdůraznil Kuželka. „Navrhuje vytvořit moderní dílo. Kamení je už tady všude plno,“ dodal.

Byl to rovněž on, kdo se pokusil odpovědět na dotaz, proč se vedení města vypsání soutěže tolik brání.

„Jde o umění, a to je vždy subjektivní. Někomu se jedna věc líbí, jinému ne. Když vyhlásíme soutěž, bude nás to stát víc peněz na odměnách účastníků. A stejně se najdou lidé, kterým se to nebude líbit. Navíc třeba soutěž na podobu knihovny stála miliony a zcela zbytečně,“ narážel Kuželka na jedenáct let starou architektonickou soutěž na novostavbu krajské knihovny v areálu nemocnice. Knihovna tam nikdy nevyrostla a nakonec se bude stavět jinde.

Ve hře navíc byla i až třísettisícová státní dotace. O tu by mohlo město žádat už v lednu. Pokud by zastupitelé Exnarův návrh neschválili, termín by nestihli.

To se také nakonec stalo. K opozici se při hlasování přidalo i několik koaličních zastupitelů, kteří považovali architektonickou soutěž za nutnou. Radnice tak během následujících týdnů soutěž vyhlásí. Došlé návrhy posoudí odborná komise a doporučí zastupitelům, jak o nich hlasovat.

„Termín podání žádosti o dotaci určitě už nestihneme. Prioritou je teď pro nás, abychom měli nový pomník do kulatých oslav konce války. Zda bude do té doby vypsán nový dotační titul, je druhořadé. Pokud bude, podáme žádost. Pokud nebude, uhradíme veškeré náklady sami,“ konstatoval starosta Jan Tecl (ODS).

V letošním rozpočtu město počítá s výdaji na nový pomník ve výši do jednoho milionu korun.