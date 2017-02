Hokejisté v havlíčkobrodské Kotlině dostanou umělý led

8:42 , aktualizováno 8:42

Zimní stadion v havlíčkobrodské Kotlině by se měl během letošního roku zařadit mezi špičku v republice co do tréninkových možností mládeže. Provozovatel koupí speciální umělý led do off-ice centra. Mladí hokejisté budou na novince trénovat střelbu a práci s pukem.