Nová sportovní hala bude stát u řeky Sázavy. Kdy, to vůbec není jisté

Studií na umístění druhé sportovní haly se město zabývá od roku 2015. V počátku uvažovalo o její stavbě v sousedství koupaliště v Chotěbořské ulici. Proti tomuto záměru ale měl námitky výbor pro životní prostředí. Vznikl by tím jakýsi „špunt“ v údolí Cihlářského potoka (více čtěte zde).



Dalšími možnými lokalitami mohlo být sousedství základní školy Nuselská v Reynkově ulici a právě sportovní areál TJ Jiskra Na Losích. V podstatě jen mezi těmito variantami zastupitelé nyní vybírali. Návod, jak hlasovat, jim mělo dát porovnání obou ploch, které schválili zastupitelské výbory. Ty se jednomyslně shodly na umístění haly u řeky Sázavy.

Ne tak už ovšem zastupitelé. Jednání o hale trvalo skoro hodinu a přineslo vzrušenou debatu. Stavbu haly v Reynkově ulici prosazovala zejména místostarostka Ivana Mojžyšková (ČSSD) a lidovec Jiří Stryhal.

Hotový projekt na skále vs. stavba na cizím a na rovině

„U školy chybí hřiště. Sportovci by tu mohli využít areál školy k ubytování i stravování, částečně bychom tím mohli řešit parkování na sousedním sídlišti Výšina. Přece nemusí být všechna sportoviště nahuštěná v jedné lokalitě,“ snažila se kolegy přesvědčit Mojžyšková.

Současná sportovní hala v Havlíčkově Brodě začíná být sportovcům ve městě těsná. Diváky při tom neláká. Kvůli špatně řešenému hledišti na balkoně a podpěrným sloupům mezi sedačkami nevidí až třetinu palubovky. Město proto chce halu novou.

„Multifunkční haly se staví tam, kde žijí lidé. A to na Výšině je,“ připojil se i Stryhal. Ten navíc zmínil již hotový projekt na sportovní halu, který v minulosti měla v sousedství školy stavět tělovýchovná jednota Orel. „Orel je ochotný věnovat ho městu. Navíc už v minulosti pro město získal potřebné pozemky,“ dodal.

Proti tomu okamžitě vystoupil Vladimír Slávka (ANO). Podotkl, že by v Reynkově ulici stavba stála na skalnatém kopci. „Z pragmatického hlediska je vhodnější halu postavit na rovných volných pozemcích, kde je dostatek místa,“ zmínil.

Pro umístění pod Ledečskou ulicí u řeky byl jednoznačně i radní Tomáš Hermann (Strana zelených). Podle něho by se začlenění nové haly do areálu TJ Jiskra mohly v jedné lokalitě konat větší turnaje včetně mistrovství republiky, pro něž by byly dvě haly nutností. „Uspořilo by to provozní náklady a pro sportovce by to bylo neporovnatelně jednodušší z hlediska logistiky,“ pravil.

TJ Jiskra chce mít hlavně děti u svých dospělých vzorů

Na zastupitelstvu vystoupil i předseda TJ Jiskra Miroslav Sommer. I on loboval za halu Na Losích. Jeho organizace se stará mimo jiné o téměř tisícovku dětí.

„Kvůli nedostatku prostoru jsme rozmístěni ve všech tělocvičnách ve městě. Na to doplácí hlavně děti, které trénují jinde než dospělí a nemohou sledovat své dospělé vzory,“ řekl. „Vybudování velkého centra sportu by bylo i skvělou reprezentací města,“ doplnil.

Jak další řečníci upozorňovali, lokalita u základní školy Nuselská je špatně přístupná, vede do ní jedna úzká ulice a ta by nepobrala nárůst dopravy. Naopak další zmiňovali nutnost výkupu pozemků pod Ledečskou ulicí. Ne všechny tam patří městu a už v minulosti se ukázalo, že jejich získání nebude snadné. Více místa by tu zas bylo pro parkoviště, nebude nutné budovat podzemní stání.

Ivana Mojžyšková nakonec nechala hlasovat o svém protinávrhu postavit sportovní halu v Reynkově ulici. Pro to však zvedlo ruku jen sedm zastupitelů. Těsnou většinou čtrnácti hlasů poté zastupitelé schválili návrh původní - umístit halu k areálu TJ Jiskra u Sázavy.

Hala by měla stát kolem 120 milionů, do dvou let stavba nezačne

„Uvolnili jsme si tím jednu lokalitu. Základní škola Nuselská má dvě tělocvičny, potřebuje venkovní areál, který tu chybí. Na pozemcích tedy můžeme začít plánovat tuto investici,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

I když zastupitelé umístění haly schválili, stále ještě není jisté, kde přesně bude stát. I v areálu Na Losích mají na výběr z několika pozemků. Nejčastěji se hovoří o stavbě za házenkářskými kurty, mezi ubytovnou Sport a sídlem Povodí Vltavy na druhém břehu řeky. Ve hře je ale i těsné sousedství stávající sportovní haly. O tom definitivně rozhodnou další studie.

Kdy se však nová hala začne stavět, není jisté. „Určitě to nebude během následujících dvou let,“ upozornil starosta Jan Tecl (ODS). Dlouho bude trvat projektová příprava, potřeba bude získat pozemky a také sehnat finanční zdroje. Podle hrubých odhadů by mohla výstavba přijít na 120 milionů korun.

Druhou halu sportovci v Havlíčkově Brodě nutně potřebují. Do té stávající se mnoho oddílů i přes naplnění její kapacity nevejde. Navíc není svými rozměry pro některé sálové sporty vhodná. Není ani šťastně řešená, z částí hlediště není kvůli střešním podpěrám a balkonu až ke hranici hřiště dobře vidět (více o výtkách vůči sportovní hale čtěte zde).