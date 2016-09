Jednosměrku v centru města řidiči ignorují, jezdí do ní hlava nehlava

8:31 , aktualizováno 8:31

Pelhřimov je opravdu město rekordů. Do databáze by si Agentura Dobrý den mohla hned přidat nový unikátní výkon. Jmenoval by se „Největší počet dopravních přestupků spáchaných na jednom místě“. A rozhodčí by vůbec nemuseli chodit daleko! Komická situace se děje přímo v ulicích Pelhřimova.