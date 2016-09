Neznámý vandal po nocích vypouští rybníky. Děsí tím jejich správce

Horké počasí v posledních týdnech moc deště nepřineslo. Tím spíš jsou majitelé či správci některých rybníků na Třebíčsku nazlobení na neznámého pachatele, který vypouští rybníky.



„V noci na pátek 9. září nám někdo významně upustil rybník Starý u Ptáčova. Přímá škoda nevznikla, ale v období sucha, kdy už tak je málo vody, jsou s tím jen starosti. Líny, co jsme tam nasadili, jsme museli slovit,“ uvedl Lubomír Máca, jednatel pobočného spolku Moravského rybářského svazu v Třebíči.

Některé ryby uhynuly, u tohoto druhu rybáři škodu nevyčíslovali. Rybník je obecní.

„Místní pán z Ptáčova nám ráno volal, že tam valí voda, která jindy neteče. Jeli jsme tam, hladina byla pokleslá skoro o půl metru. Někdo urazil zámek a vytáhl z požeráku prkna. Problém je v tom, že rybník je nebesák, jsme rádi, když v něm vůbec nějaká voda bývá. Tohle mu moc nepomohlo,“ podotkl Máca.

Dodnes pořádně nazlobený je starosta Čáslavic Vladimír Bartes. Technicky tam pachatel udělal totéž, co v Ptáčově. Vyřádil se jedné noci na obecních rybnících Štompil a Kolmoz. Navíc tam u jednoho z rybníků mechanismus poškodil a voda tak trochu odtéká pořád.

Není to klukovina, na vypuštění rybníku je třeba chlapská síla

„Co je to za lidi, to mi povězte. Proč tohle někdo dělá, mi rozum nebere. U nás se to taky stalo přes noc. Před dvěma týdny. Ráno mi to řekli rybáři, kteří si tam chodí zachytat. Přímá škoda vznikla na tom zámku a poškozeném mechanismu. Špatně je ale to, že voda zbytečně utekla v době, kdy se ji snažíme zadržovat v krajině, do potoka,“ říká Bartes.

A chvíli před tím se stejná událost stala v Rokytnici nad Rokytnou. Tam zas někdo vypustil poldr. „Bydlím u potoka, který z něho odtéká. Když jsem šel jeden večer v jedenáct spát, ještě v něm teklo vody normálně. Ráno jí bylo mnohem víc. A poldr byl prázdný,“ popsal starosta Antonín Novák.

Zavolal policii, ta přijela, vypuštěný poldr si nafotila a zase odjela. Kriminalisté několik případů vypuštěných rybníků na Třebíčsku skutečně vyšetřují. Potvrdila to její mluvčí Jana Kroutilová. „Šetříme je jako přestupek proti majetku,“ pravila. Zatím je však pachatel - či případně pachatelé, pokud jich bylo víc - neznámý.

„Tohle není žádná klukovina,“ domnívá se rokytnický starosta. „Stalo se to v noci za tmy, někdo musel dobře, co dělá. Na uražení zámku a vytahání fošen z požeráku je potřeba pořádná chlapská síla,“ dodává Antonín Novák.