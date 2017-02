Nikoliv náměstí, na Vysočině bývají nejlepší adresy poblíž nemocnic

Jsou místa ve městech, kde se byty a domy prodávají velmi dobře. V Jihlavě se možná brzy stanou jednou z nejlepších adres řadové rodinné domy, jejichž výstavba se chystá na okraji města u cesty na Hybrálec.



Autoři projektu tam kupcům slibují výhled na rybník Borovinka a přilehlý les. Domy budou v uzavřeném areálu jen sto metrů od zastávky městské hromadné dopravy.

Na tomto jihlavském okraji se městská zástavba každým rokem rozšiřuje, a tím pádem se blíží k „vesnickému“ Hybrálci. Třeba nově vzniklou Šlezingerovou ulicí. Nový jihlavský projekt se jmenuje Borovina.

Za pozornost stojí, že Borovinu mají i v Třebíči. Tamní byty na panelovém sídlišti ale naopak nepatří k těm nejvyhledávanějším ve městě.

Masarykovo náměstí už není pro kupce atraktivní

Ale zpátky do Jihlavy. Co se týká prodeje bytů, nemají kupci příliš zájem o Masarykovo náměstí a jeho přilehlé ulice. „Tam to není úplně atraktivní v dnešní době,“ říká Michal Kriška, realitní makléř ze společnosti TB - reality.

V širším historickém centru dál od náměstí už je to podle něj lepší. Třeba v ulicích Seifertova, Fibichova, Bezručova či na třídě Legionářů. „Hodně atraktivní a v kurzu jsou i paneláky v lokalitě na Skalce,“ dodává Kriška. Tamní domy už jsou na okraji města v příjemném prostředí.

Lidé také hodně stojí o bydlení za City Parkem směrem dál od centra. Třeba v klidných ulicích Mošnova, Polní nebo Nad Plovárnou. Odtud je to do přírody jen pár kroků.

Co se týká rodinných domů, jsou oblíbené třeba ulice blízko nemocnice a tunelu na obchvatu Jihlavy. Jmenují se Ve Vilách, Kaštanová či Sluneční. Bydlí tam třeba šéfové větších firem.

Čtvrtí bohatých je Nehradov, i když je to za nákupy daleko

Ani v Třebíči není náměstí a jeho nejbližší okolí příliš žádané v oblasti bydlení. Za dobrou adresu se považuje část Horka-Domky. A to zejména starší zástavba rodinných domů poblíž návrší U kostelíčku, tedy v ulici Ruská a přilehlém okolí.

Je tam klid, místo má atmosféru vilkové čtvrti, nechybí výhled, je blízko do odpočinkového Libušina údolí i do centra. Stejně tak jsou po ruce obchodní domy, poliklinika, školy. Horka-Domky je urbanisticky zdařilá část města, kde se povedlo propojení novější bytové zástavby a té původní.

Jako čtvrť bohatých je místními vnímán Nehradov, nově zastavěná část Podklášteří s vilami poblíž zámku. Ovšem za nákupy se musí jezdit přes celé město. „Nehradov je v posledních deseti letech asi nejlukrativnější čtvrť města,“ potvrdil Jiří Prokeš z kanceláře Michálek & Partners.

Lukrativní bydlení vzniklo z nedostatku volných pozemků

Za nejlepší adresu se v Havlíčkově Brodě považuje malé sídliště podél ulice U Rybníčku. Nachází se mezi areály nemocnice a psychiatrické léčebny. Je v něm klid, přitom je to jen kousek do centra města. Své rodinné domky a vily na něm postavili vesměs místní podnikatelé, šéfové firem nebo lékaři.



Ještě zkraje roku 2010 se přitom na místě dnešního sídliště zelenala louka. Jedenáct parcel tam pak nechalo připravit město. Původně jeho vedení ani nepočítalo s tím, že tam až tak lukrativní bydlení vznikne. Pozemků zřídilo jen jedenáct, vesměs všechny byly menší, do zhruba 900 metrů čtverečních.

Jenže parcely dalo do prodeje v době, kdy lidé toužící stavět v Havlíčkově Brodě prakticky neměli na výběr, jiné volné pozemky nebyly. U Rybníčku se prodávalo obálkovou metodou za vyvolávací cenu 1 540 korun za metr čtvereční.

Konečné nabídky se však vyšplhaly až ke třem tisícům za metr čtvereční. „Ceny se dostaly opravdu vysoko, ani jsme to nečekali,“ přiznal tehdy i místostarosta Libor Honzárek. A to si ještě někteří zájemci koupili hned dvě sousední parcely, aby měli větší zahradu.

Prestižní je ve Žďáře Klafar, v Pelhřimově čtvrť Na Výsluní

Co se týká Žďáru nad Sázavou, tak spíše prestižní než dobrou adresou je Klafar, jediné velké rozvojové místo s volnými pozemky. Jejich cena v minulosti šplhala přes dva tisíce korun za metr. Sestěhovali se tam podnikatelé, majitelé některých větších firem i lékaři.



V Pelhřimove jsou dobrou adresou svahy na východě města poblíž nemocnice. Chodí se tam na procházky, jsou tam zahrádky. Architektonicky zajímavé jsou třeba domky v ulici F. B. Vaňka. Ve čtvrti Na Výsluní bydlí lékaři, podnikatelé i architekti.