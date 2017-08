Na křižovatce smrti se zlepšil výhled. Přesto autobus smetl motorkáře

Vážná nehoda se na křižovatce silnic 38 z Jihlavy na Znojmo a 23 od Jindřichova Hradce na Brno stala v sobotu před polednem. Šofér autobusu nedal přednost motorkáři jedoucímu po hlavní silnici.



Víkend na silnicích Vysočiny Policie o uplynulém víkendu na silnicích na Vysočině vyšetřovali celkem 68 dopravních nehod. Je to asi o dvě desítky více, než bývá běžné. Čtyři lidé se při nich těžce zranili, další 14 bylo zraněno lehce. U účastníků pěti nehod bylo zjištěno požití alkoholu před jízdou.

Téměř čtyři promile nadýchal řidič, který v pátek odpoledne boural na okraji obce Cejle na Jihlavsku. V zatáčce dostal smyk, vyjel ze silnice a narazil do stromu. S lehčím zraněním byl převezen do jihlavské nemocnice. Za ohrožení pod vlivem návykové látky mu navíc hrozí až tříleté vězení.

„Pětašedesátiletý řidič přijížděl s autobusem od Telče a chtěl pokračovat rovně na Třebíč. Nerespektoval ale dopravní značku ‚stůj, dej přednost v jízdě‘ a vjel do křižovatky v době, kdy od Želetavy na Jihlavu jel třiapadesátiletý motocyklista,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Při střetu se motocyklista vážně zranil, jeho stroj se od autobusu odrazil a skončil v poli. Nepojízdný zůstal i autobus. „Motocyklista musel být letecky transportován do nemocnice v Jihlavě,“ dodala mluvčí.

Nikdo další zraněn nebyl. Nic se nestalo ani jednomu z dvanácti cestujících v autobusu. Dopravce pro ně musel zajistit náhradní dopravu a poškozené vozidlo nechat odtáhnout.

Policisté odhadli škodu na vozidlech na nejméně 180 tisíc korun a zahájili trestní řízení pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Křižovatka se v příštím roce začne měnit v kruhový objezd

K nehodě došlo jen pár dní poté, co byl zbourán dům původně stojící na rohu křižovatky (o dokončení demolice domu čtěte zde). Bývalá kovárna kazila výhled hlavně řidičům přijíždějícím od Třebíče.

Zatímco odborníci si demolici starého stavení spíše pochvalovali, názory řidičů se různí. „Do křižovatky je teď sice líp vidět, ale kdo to tady nezná, může paradoxně přehlédnout, že tady vůbec nějaká křižovatka je,“ podotkl například šofér Jan Norbert.

Pouhým zbouráním domu ale přeměna nebezpečné křižovatky neskončí. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má v plánu jí přestavět v kruhový objezd. Demolice právě pro ni uvolnila místo. Stavět by se mělo v příštím roce.

Podle ředitelky jihlavské správy ŘSD Marie Tesařové je to nejvhodnější řešení. I po zbourání kovárny riziko na křižovatce zůstává. „Když řidič na vedlejší silnici zastaví na stopce a pak ve chvíli, kdy se začne rozjíždět, se do křižovatky po hlavní silnici od horizontu stokilometrovou rychlostí začne blížit jiné vozidlo, tak to i po té demolici vyjde asi nastejno,“ prohlásila.