Upravte křižovatku u Zvěrkovic, žádají lidé po nehodách s šesti mrtvými

Smutné svátky prožívají obyvatelé dvou sousedních vesnic na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje. Ve Zvěrkovicích a Hostimi mají za sebou pohřby s hromadnou účastí.

Do hrobů před Vánocemi ukládali tři oběti tragické havárie, která se stala v odbočce ze státní silnice I/38 do Zvěrkovic. Při ní 5. prosince zemřeli místní mladí muži ve věku do dvaceti let. (psali jsme zde) Chtěli z hlavní silnice odbočovat, ale do jejich osobního auta narazil kamion a vůz odmrštil na protijedoucí nákladní auto. V místě havárie je kříž obsypaný květinami a svíčkami.

Místní požadují úpravy křižovatky. Proto i sepisovali petici. V menších Zvěrkovicích se sesbíralo okolo 130 podpisů, v sousední Hostimi okolo 170.

Archy spolu s naléhavým dopisem obce Zvěrkovice už byly odeslány na Ředitelství silnic a dálnic, jemuž frekventovaná trasa I/38 patří, a také na policii. „Důrazně žádáme, aby se co nejdřív zjednala náprava, než se zase něco stane,“ řekl zvěrkovický starosta Štěpán Bartuněk.

Pro nápravu je také jeho kolega ze sousední Hostimi Milan Kouba. Z této vsi jsou dvě ze tří obětí.

Kouba je ale v této záležitosti dost skeptický. „Nevěřím, že to půjde rychle. Podle mě k nápravě povede skrz všechny dotčené instituce dlouhá cesta,“ podotkl k místu, kde se hlavní tepna z Vídně a Znojma na Jihlavu kříží s vedlejší krajskou silnicí II/400 do Zvěrkovic.

„I do mého švagra, stejně jako do těch nešťastných mladíků, zezadu ve stejném místě narazilo auto. Naštěstí to tehdy odnesly jen plechy,“ poznamenal Kouba.

Začne se bezpečným odstupem

Zvěrkovický starosta by osobně nebyl proti kruhovému objezdu. Ten by celou rovinku, na které se odbočka nachází, přirozeným způsobem zklidnil. O kus dál se na ní před měsícem stala další tragická nehoda, taky se třemi mrtvými. (psali jsme zde)

Aktuálně to ale spíše vypadá, že se jednání povedou okolo odbočovacích pruhů. Více bude známo na jaře.

Kdo může za léta neřešený stav? ŘSD hází vinu na Kraj Vysočina, ten zase zpět na ŘSD.

ŘSD na křižovatku objednalo bezpečnostní inspekci. Měla by být dokončena v polovině března. Z ní vyplynou opatření, která by bezpečnost provozu zvýšila.

„Tento týden jsme obdrželi návrh republikové policie na dočasné opatření spočívající v úpravě svislého a vodorovného dopravního značení a požádáme o jeho stanovení silniční správní úřad. Jakmile bude stanoveno, zajistíme svislé značky, nicméně vodorovné značení nelze v současných klimatických podmínkách provádět. To zajistíme až na jaře, jakmile to počasí dovolí,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

A dodala, že by ŘSD rádo uvedlo na pravou míru výsledky minulých jednání o odbočovacích pruzích na I/38. „V nich samých žádný problém nebyl, ale záležitost skončila na neochotě kraje zároveň upravit směrově a výškově silnici II/400 do Zvěrkovic, což tehdy požadovala policie. Okružní křižovatka v tomto místě nepřipadá v úvahu,“ zdůraznila Ledvinová.

Navrhli i přídavné pruhy

Mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová odpověděla, že s ohledem na fakt, že vyšetřování dopravní nehody nebylo policií ještě uzavřeno, je zavádějící spekulací spojení závažných následků nehody právě s úpravou směru a výšky silnice nižší třídy.

„K tragické nehodě došlo na hlavním tělese silnice I/38 ještě před samotným dokončením odbočení. A nikoli z vedlejší na hlavní, ale obráceně – tedy z hlavní na vedlejší,“ připomněla Svatošová. „Domníváme se, že primárně musí být řešena bezpečnost na silnici I/38. Otázkou je, jak budou všechna přijatá opatření respektovaná motoristy,“ dodala.

V místě každé tragické dopravní nehody policie zpracovává dopravně-inženýrské posouzení místa.

„Stejně tak tomu bylo i v případě této havárie. Policisté již zaslali dotčeným orgánům – krajskému úřadu i Ředitelství silnic a dálnic ČR – návrh na řešení daného úseku. Lze jej rozdělit na dvě části: nízkonákladovou a vysokonákladovou,“ zmínila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Nízkonákladová část spočívá v doplnění značek tou, která zavčas upozorní řidiče na dodržování bezpečného odstupu. Vysokonákladová část už znamená stavební úpravu místa. Navrhuje zřízení přídavných pruhů.