Křižovatka smrti se mění, Ždírec vsadil na semafory

Na celé Vysočině jsou už pouze dvě klasické čtyřramenné křižovatky, na nichž se kříží dvě silnice první třídy. A obě jsou velice nebezpečné, často na nich dochází k tragickým nehodám.

Jedna se nazývá Kasárenská a leží na hlavním tahu z Jihlavy na Znojmo. Druhá je právě ve Ždírci nad Doubravou. Kříží se tu silnice od Havlíčkova Brodu na Svitavy a od Žďáru nad Sázavou na Pardubice.

A právě ta se jako první z nich začne měnit. Měla by se stát podstatně bezpečnější.

Řidiče, kteří často nerespektují „stopku“ a nečekají, že na hlavním tahu by měli dávat někomu přednost, budou umravňovat semafory.

„Tento týden v pátek předáváme staveniště, v pondělí by se mělo začít stavět. Jako první přijde na řadu rozebírání chodníků a pokládání kabeláže,“ uvedl ždírecký starosta Jan Martinec.

V první fázi to bude znamenat drobné problémy pro chodce, později se ale přidá i omezení pro silniční dopravu. „Pod asfaltem budou smyčky. Bude proto třeba odfrézovat na každém rameni asi stodvacetimetrový úsek,“ přiblížil starosta.

Podle smlouvy s vítěznou firmou výběrového řízení by vše mělo být dokončeno v říjnu. Nejpozději první listopadový den by měly být semafory spuštěny.

Ty budou v provozu 24 hodin denně. „Půjde o nejnovější typ světelně řízené křižovatky, která vyhodnocuje dopravní zatížení jednotlivých větví i přechodů pro chodce. Na základě toho světla operativně uvolňují příslušný jízdní pruh či přechod,“ vysvětlil Martinec.

Červená světla už snad zaberou

Přechody pro chodce mají být u křižovatky tři. Jejich počet a umístění se má vrátit do stavu, v jakém byly před svým zrušením v roce 2012.

„Je to v podstatě jediné vhodné a zároveň nejideálnější řešení. Nízkonákladová opatření už jsme na křižovatce učinili všechna, co jsme mohli, ale příliš to nepomohlo. Červená světla už musí řidiči respektovat. Pokud ne, nemají za volantem opravdu co dělat,“ vzkázala Marie Tesařová, ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

S městem, krajem i policií na řešení nebezpečné křižovatky ŘSD spolupracovalo. Nechalo bezpečnostní inspekci vypracovat varianty, jak je možné křížení silnic zabezpečit. „Jako nejlevnější řešení vyšlo zaslepení jednoho ramena, což ale nepřipadalo v úvahu. Pořízení semaforů bylo jen nepatrně nákladnější,“ řekl Jan Martinec. „Uvažovalo se i o zřízení kruhové křižovatky, tam by ale byly náklady mnohonásobně vyšší,“ doplnila Tesařová.

Křižovatka se sice nachází na okraji Ždírce, ale stále v zastavěné oblasti. Není u ní dostatek místa. A pokud už by se našlo, musela by podle hlukových limitů pro nové stavby být celá dokola obehnaná protihlukovou zdí. „Semafory nejsou stavbou, tudíž se hlukové studie nemusely dělat,“ zmínil Martinec.

Pro město ale budou semafory dlouhodobou finanční zátěží. Muselo získat peníze na jejich zaplacení a hradit bude i roční provoz, údržbu a spotřebu elektřiny. „Semafory totiž nejsou součástí silnice, tudíž nejsou v majetku státu. Jejich vlastníkem je město,“ vysvětlila Marie Tesařová.

Celkové náklady na pořízení systému by měly činit zhruba pět a čtvrt milionu korun. Ždírci se podařilo vyjednat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která pokryje více než čtyři a půl milionu. Na městskou kasu tak zbude přibližně 600 tisíc. „Roční provozní náklady odhadujeme na částku do 100 tisíc korun,“ vyčíslil Martinec.