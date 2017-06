O natažení trolejí v jihlavské Vrchlického ulici má zájem jediná firma

„Podle nového zákona nemáme už povinnost při podání jedné nabídky celé výběrové řízení zrušit, proto předpokládám, že vše proběhne standardně. Podle mých informací ostatně tolik dodavatelů trolejového vedení v České republice není,“ pronesla náměstkyně primátora Jana Mayerová (ANO), která je zároveň členkou představenstva Dopravního podniku města Jihlavy (DPMJ).

Navrhované vedení trolejbusových linek Linka A - Zůstává beze změn. Linka B - Z hlavního nádraží pojede po Okružní, kolem City Parku na Masarykovo náměstí. Odtud k Domu kultury, pak od autobusového nádraží k poliklinice a Vrchlického ulicí na Dolinu. Končit bude ve Starých Horách. Linka C - Beze změn. Linka D - Vyjede z hlavního nádraží, pokračovat bude kolem DKO a Horáckého zimního stadionu, kde odbočí do Dvořákovy ulice. Následně Seifertovou a kolem hřbitova dojede k poliklinice, kde bude končit. Linka E - Beze změn.

Právě představenstvo bude na mimořádném zasedání 23. června rozhodovat o tom, zda nabídka splňuje všechny požadované náležitosti.

Pokud ano, tolik vytoužené vedení se počátkem září začne instalovat. Hotové by pak mělo být do konce listopadu. „Věřím, že ten termín bude dodržen,“ řekl šéf DPMJ Josef Vilím.

Sedm sloupů, trolejové vedení a výhybky za 21 milionů korun

Podle zadávacích podmínek zakázky, které jsou veřejně dostupné, je její předpokládaná hodnota 21,5 milionu korun bez daně. Dopravní podnik má na celou akci přislíbenou dotaci z fondů Evropské unie. Ta by mohla dosáhnout až 85 procent.

Vybraná firma má za úkol postavit trolejové vedení včetně sedmi dosud chybějících sloupů nebo točky trolejbusů. Také nainstaluje na křižovatkách u Domu zdraví a pod Horním Kosovem výhybky s dálkovým ovládáním.

„A pak se konečně přetrasují trolejbusové linky,“ dodal náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD), jenž je na magistrátu zodpovědný za odbor dopravy.

Návrh na nové vedení linek leží na radnici už několik let. Jeho hlavní změnou je, že se zruší jihlavská specialita okružních linek B a BI. Po mnoha letech se také do ulic vrátí vozy s označením D.

Co s prázdnou linkou číslo 6, si magistrát i nadále láme hlavu

„Povedeme ještě jednání s jihlavskou nemocnicí o možném posunutí jedné z nových zastávek blíž ke špitálu. To si ale vyžádá další čas na projektovou dokumentaci, stavební řízení a podobně. Proto v tuto chvíli chceme vše spustit tak, jak je to navržené. A budeme vnímat, co na to řeknou lidé,“ doplnil Výborný.

Úprava jízdních řádů však vrátí do hry otázku, co s autobusovou linkou 6. S tou si v Jihlavě dlouhodobě nevědí rady.

Před lety ji zřídili kvůli tomu, že na ni i na úpravy zpustlého okolí městského vlakového nádraží mohli čerpat peníze z Evropy.

Spoje pendlující mezi městským vlakovým nádražím a Masarykovým náměstím ovšem nenašly u cestujících patřičný ohlas. Autobusy jezdily prázdné. Proto nechal magistrát linku protáhnout a momentálně křižuje právě i Vrchlického ulici. Z ní však po jejím zatrolejování zmizí.

„Momentálně ale nejsem schopen říct, co s ní bude a zda pro ni najdeme jiné využití,“ krčí rameny náměstek Výborný.