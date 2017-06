Pády, škrábance, únava. Natáčení nové letní komedie Bajkeři herce bolí

„Vůbec jsem nečekal, že to bude takhle náročné,“ přiznává představitel jedné z hlavních postav, herec Jan Komínek.



Filmový štáb pod vedením režiséra Martina Koppa se už pár dní pohybuje v okolí Telče. Právě zde se bude odehrávat hlavní část nové rozverné letní komedie ve stylu Snowboarďáků a Rafťáků, Bajkeři.

Jak už název napovídá, děj filmu se bude odehrávat především na kolech. Na ně se posadí trojice mladých českých herců - Adam Mišík, Jan Komínek a Vojtěch Machuta. A spolu s nimi i Mišíkova filmová „macecha“ Hana Vagnerová i tým bruslařek na letním cyklosoustředění. Ty ztvární Celeste Buckingham, Štěpánka Fingerhutová, Esther Lubadika a Julie Šurková.

Ve filmu si rovněž zahrají Vanda Hybnerová, Tomáš Matonoha, Václav Postránecký nebo Michal Suchánek. Trenéra děvčat na soustředění ztvární Pavel Nečas.

Z bicyklů během natáčení herci téměř neslezou. Někteří z nich se přitom na kolo posadili znovu po dlouhých letech.

V pedálech po šesti letech. Problém s balancem se pro roli hodí

„Naposled jsem jel na kole před šesti lety. Když mi řekli ‚Bajkeři‘, říkal jsem, že chci točit raději něco o motorkách. Taky jsem je upozorňoval na to, že na kole mi to moc nejde a že mám trochu problém s balancem. Říkali mi, že to vůbec nevadí a že se to pro tu roli hodí,“ směje se Adam Mišík, který ve filmu představuje Davida, kvůli kterému musí celá partička kamarádů vyrazit na 200 kilometrů dlouhý výlet.

O čem bude komedie Bajkeři Kamarádi Jáchym, David a Saša tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, a největším životním problémem pak je vybitý mobil nebo nefunkční wi-fi.

Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením půvabné Davidovy „macechy“ na dvousetkilometrový cyklovýlet. Během něj potkají skupinu bruslařek, které jsou se svým trenérem na letním soustředění. Společně pak jedou 200 kilometrů a začnou mezi nimi vznikat přátelství i milenecké vztahy.

A jelikož chlapci neumí moc komunikovat s dívkami, vznikají z toho různé komické a prekérní situace.

Chlapci s překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na Facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe než kreslené akční hrdinky virtuálních her a k milování patří také sex, ale i sok v lásce.

„David žije v jakési virtuální bublině, ze které je donucen vystoupit a střetnout se s realitou. S postavou nemám problém. Každý z nás měl asi období, kdy byl zavřený doma u PlayStation,“ dodává.

Ve filmu má ještě jednu roli. Společně se slovenskou zpěvačkou Celeste Buckingham nazpívá úvodní píseň k filmu.

Celeste navíc v Bajkerech ztvární postavu Hanky. „Má své názory, ne vždy s děvčaty souhlasí a je trochu vedle té dívčí skupiny. Nakonec se ale zjistí, že je to velmi dobrá parťačka a dokonce se během cesty zamiluje,“ charakterizuje svou postavu.

I ona během natáčení na kolech zažívá těžké momenty. „ Upřímně, jsem asi nejslabší člen v této skupině. Jsem zvyklá jezdit na kole, ale lážo plážo svým tempem. Nikdy jsem neměla takhle intenzivní trénink. Doufám však, že nezklamu. Fyzička se den ode dne zlepšuje,“ usmívá se Celeste.



Natáčení na kolech se poněkud bála i Štěpánka Fingerhutová, kterou můžeme vídat například v seriálu Ordinace v růžové zahradě.

„Když mi bylo sedm let, tak jsem při jízdě na kole spadla. Na noze mám od té doby šestnáct stehů. Znovu jsem si na něj sedla až teď,“ říká herečka, která se představí v roli bezprostřední a jízlivé Aleny. Ve filmu ji čeká i velké citové vzplanutí.

Za samé kopce unavení herci proklínají scenáristu

Připomíná, že natáčení je fyzicky náročné. „Teď jsme tři dny po sobě točili výšlapy do kopců. A to už mě fakt bolely svaly. Večer přijíždím na hotel úplně vyčerpaná a usínám už o půl deváté. Je pravda, že už jsem proklínala pana scenáristu, proč nám napsal samé kopce,“ směje se.

Nejtěžší chvilku měla ve středu, kdy v rámci natáčení zažila první pád na kole. „Ale zároveň jsem vděčná za tu příležitost a hrdá na to, že to zvládám a na kole se stávám jistější,“ vypráví.

A co Hana Vagnerová: chtěla by strávit v reálu dovolenou na kole stejně jako její filmová postava? To si nedokáže představit. „Já se vidím spíš na pláži s koktejlem,“ usmívá se.

Herci si pochvalují skvělou atmosféru při natáčení i výborný scénář, který napsal Petr Kolečko. „Už při jeho čtení jsem se skvěle bavil a smál se nahlas. A komu se líbil Okresní přebor, tak to je přesně ten styl,“ říká Adam Mišík. Film bude mít premiéru letos v říjnu.