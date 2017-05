Je to absurdní, neodstoupím, odmítá obvinění náměstek primátora Jihlavy

Absurdní. Toto slovo několikrát opakoval jihlavský náměstek primátora Jaromír Kalina, když po třech dnech poprvé komentoval svoje trestní stíhání. „Nebudu odstupovat z funkce,“ řekl vzápětí.

Do hledáčku policie se dostal spolu s ředitelem městské společnosti JVAK Jiřím Benáčkem. Policie na popud právníka Jana Vystrčila vyšetřuje nesrovnalosti v několika fakturách, které firma JVAK poslala městu (více čtěte zde). Vystrčil na radnici pracuje jako vedoucí správního odboru.

Kalina řekl, že se za něj postavila jeho strana i koaliční vedení radnice. A poukázal na to, že záležitost s fakturami schvalovali i další politici v představenstvu firmy a v její dozorčí radě. Na vše kývli i jeho kolegové radní.



„Je absurdní a k zamyšlení, proč jsou v tuto chvíli obviněni dva lidé,“ uvedl Kalina, který je místopředsedou představenstva JVAK.

Také Benáček se ohradil proti trestnímu stíhání. „Jsem si jist, že jsme se žádného protiprávního jednání nedopustili,“ sdělil.

Faktury nebyl schopen nikdo rozepsat a zdůvodnit, tvrdí právník

O tom ale pochybuje Vystrčil. Podle něj by měly být městské společnosti vrcholem transparentnosti.

„Mně na tom nepřijde nic absurdního, když někdo fakturuje práce a není schopen je dostatečně rozepsat a zdůvodnit. Není nic absurdního na tom, že ty faktury pak nejsou proplaceny. Kdyby to bylo absurdní, tak to policie odložila a po roce by nezahájila trestní stíhání,“ míní Vystrčil.

Podle Benáčka šlo o šest faktur v hodnotě 1,25 milionu korun. Vystrčil mluví o devíti sporných fakturách za 1,5 milionu. Týkaly se výstavby kanalizace ve Zborné, Henčově či opravy v ulici Jana Masaryka.

„Ty práce byly prokazatelně vykonány,“ ujišťuje Benáček. Podle něj i právní rozbor potvrdil, že JVAK má na fakturaci nárok. Dodnes ale společnost peníze nedostala.



Benáček také argumentoval tím, že ani auditoři nenašli ve firmě žádné pochybení. „Z naší strany je vše v naprostém pořádku,“ doplnil ředitel.

Podle Vystrčila by se ale audity raději neměl ohánět. „Někdo ten audit velmi špatně četl, nebo ho četl jen do půlky. Upozorňuje totiž i na závažné skutečnosti. Pro mě tam byla řada věcí velmi zarážejících. A to přesto, že je ten audit ve spoustě oblastí velmi neurčitý,“ upozornil Vystrčil.

Exprimátor Vymazal: Je to uměle udržovaná firma

Policie zatím záležitost nechce komentovat. Primátor Rudolf Chloupek (ČSSD) považuje za nešťastné, že se městský odbor a městská společnost nedokázaly dohodnout na oprávněnosti vystavení faktur.

„Ty faktury proplaceny nebyly, takže škoda žádná nemohla vzniknout,“ uvedl. Kalina by podle jeho názoru odstupovat neměl. „Dokud není ve sporu rozhodnuto, tak bych neviděl důvod,“ řekl primátor.

Společnost JVAK vznikla v době, kdy byl primátorem Jaroslav Vymazal. Našli v ní práci i někteří bývalí či současní politici.



Původně se počítalo s tím, že firma bude mít od roku 2013 spoustu práce. Měla se starat o vodohospodářský majetek, který ale Jihlava dodnes nedostala. A to kvůli právní válce se Svazem vodovodů a kanalizací (SVAK). Vymazal je proto zastánce řešení, aby se činnost společnost JVAK dočasně zmrazila.

„Protože nemá náplň. Je uměle udržovaná,“ uvedl Vymazal, který teď sedí v opozici. Podle exprimátora by současný policejní problém s fakturami nepřišel, kdyby už JVAK pečoval o vrácený majetek.

Ve vrácení majetku justice tak razantní není

I Kalina se podivoval nad tím, že mnohem vážnější problém než faktury je vrácení majetku, a v tom justice tak razantní není.

Benáček odmítá, že by měl se svými kolegy málo práce. „Není to tak, že tady sedíme se založenýma rukama a čekáme, co nám město dá. Provozujeme část vodovodů a kanalizací, vykonáváme spoustu dalších činností,“ uvedl ředitel.

Pokud by SVAK vrátil majetek, musel by Benáček přibrat do JVAK desítky nových zaměstnanců k současným sedmi kolegům. Pak by to byla hlavní činnost společnosti.