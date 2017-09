Přestřelky i navádění vrtulníku. Náměšť hostí cvičení Ample Strike

Přichází první útok. Ten je po krátké přestřelce odražen, ozbrojenci se stahují. Velitel roty aktivních záloh vysílá své muže, aby prohledali místo, kde se ozbrojenci pohybovali. Opatrně postupují kupředu. Po krátké chvíli je však přikove k zemi další palba. Někteří z mužů zůstávají ležet ranění, zbytek týmu zaujímá obranné pozice.

Tentokrát je útok silnější a nedaří se ho odrazit. Navíc na bojišti stále leží ranění, které je potřeba dopravit do bezpečí k ošetření. Velitel proto požádá předsunutého leteckého návodčího, aby přivolal leteckou podporu.

Po chvíli je slyšet zvuk blížícího se vrtulníku. Stroj Mi-24 krouží nad bojištěm, jeho osádka dostává pokyny od návodčího, kde zasáhnout. Několika přesně mířenými údery se vrtulníku daří zvrátit průběh přestřelky.

„Jsme pro piloty takové oči. Díky naváděcím podům jsme schopní přijímat obraz z letadla a vidíme přesně to, co vidí pilot,“ komentuje práci návodčích kapitán David Broum. Sám na této pozici pracuje několik let a má za sebou i dvě bojové mise v Afghánistánu.

Vojáci na zemi se mezitím pod kouřovou clonou dostávají k raněným kamarádům a dopravují je do bezpečí a na ošetřovnu. Série dalších leteckých útoků definitivně ničí nepřítele.

Takto vypadal jeden ze scénářů mezinárodního vojenského cvičení Ample Strike 2017, které právě v těchto dnech vrcholí u 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec - Vícenice nedaleko Náměště. Cvičí se také ve vojenských prostorech Boletice a Libavá. Piloti využívají i letiště v Pardubicích a Čáslavi.

Dorazili zástupci 18 armád

Cvičení se účastní zástupci celkem 18 armád Severoatlantické aliance (NATO) a partnerských zemí. Zaměřeno je právě na sladění předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek. „Letecký návodčí je takový chirurg. Vybírá bodové cíle, na které se zaměřujeme,“ povídá Broum.

„Výcvik návodčích je důležitou součástí pro přípravu lidí do operací. Cvičení děláme dlouhodobě a podle zpráv zemí, které se zúčastňují, i od velení NATO, je přínosné,“ pronesl velitel vzdušných sil generál Jaromír Šebesta.

Letošního ročníku Ample Strike se účastní přes 1300 cvičících, z toho více než 300 ze zahraničí. Kromě profesionálních vojáků jde i o příslušníky aktivních záloh. Jejich podíl na ochraně země by se měl podle generála Šebesty v budoucnu zvyšovat. Měli by se více zapojovat jako personál letišť, nebo dokonce i přímo jako piloti.

„Pokud bude zájem, a ten je, tak nebude těžké vytvořit nějakou strukturu a leteckou jednotku, která bude přínosem nejen pro armádu, ale i pro aktivní zálohy, protože si budou udržovat stálý dotyk s armádou. Budou s námi například cvičit. Nemáme ovšem ambice dělat z nich specialisty, ty si musíme cvičit přímo v armádě,“ předestřel Šebesta

Hlavní lety v rámci Ample Strike začaly 28. srpna a potrvají do 8. září. Do 5. září provedli vojáci při cvičení 800 navedení na cíl. Piloti českých i zahraničních strojů uskutečnili více než 320 letů a ve vzduchu strávili téměř 500 hodin. Leteckou podporu vojákům poskytují stroje L-159 ALCA, JAS-39 Gripen, PC-9, Su-22 nebo vrtulníky Mi24/35. Spojené státy se zapojily vrtulníky AH-64 Apache, tankery KC-135 a strategickými bombardéry B-1 a B-52.