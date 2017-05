V bráně hradu Lipnice objevili „vlčí jámu“, nečekaný důkaz padacího mostu

Hluboká jáma obložená kamennými bloky podle archeologů pochází z doby zakládání hradu v první polovině 14. století. Sloužila při obraně, ale i při běžném obývání hradu. Zapadla do ní vnitřní část zvedacího mostu.

„Padací most obvykle mylně pokládáme pouze za jednostranný. Časté středověké řešení, než se podařilo vymyslet sofistikovanější způsoby, byl však most dvoustranný. Sklápěcí část venku před bránou vyvažovala sklápěcí část uvnitř brány. Při zvednutí vnější části mostu se musela vnitřní část někam sklopit,“ vysvětluje kastelán hradu Lipnice Marek Hanzlík.

Stroje dosáhly do tří a půl metru. A stále nebyly u dna jámy

Přestože šlo ve 14. století o poměrně běžný systém, v případě Lipnice ho nikdo nečekal. Nezmiňují ho totiž žádné kroniky, archivy a dokonce ani jinak často přehánějící pověsti.

„Navíc je hrad založen na skále. Nikdo nepředpokládal, že by do skály tehdejší stavebníci takto šli,“ dodal Hanzlík.

Schéma, jak funguje takzvaná vlčí jáma.

Na vlčí jámu narazili dělníci a archeologové náhodou. A na místě ani neměli potřebnou techniku, aby jí mohli detailně prozkoumat. Není tak zatím jasné, jak hluboká může jáma být.

„Dostali jsme se do hloubky tří a půl metru a ještě jsme nebyli u dna. Dál už nám stroje nedosáhly,“ podotkl kastelán.

Jáma přímo v bráně však zůstat nemůže. Archeologové tak zdokumentovali, co mohli, a správce hradu ji pak opět nechal zasypat.

„Je to trochu škoda. Mohli jsme se dostat třeba do podzemních chodeb, o kterých mluví staré legendy,“ poznamenal Hanzlík s nadsázkou.

Pověstem o síti podzemních chodeb mimo hrad kastelán nevěří

Pověstí o podzemních chodbách na Lipnici a v jejím okolí je sice spousta, zatím se ale nepotvrdily. Jedna dokonce zmiňuje chodbu z hradu Lipnice až do zámku ve Světlé nad Sázavou.

„Za 25 let, co dělám kastelána a pohybuji se po hradech, neznám jedinou podzemní chodbu, která by z hradu vedla ven mimo hradby,“ odmítá pověstem věřit Hanzlík.

A hned vysvětluje, proč. Za prvé to nebývalo vhodné z důvodů bezpečnosti, protože chodba, která vede z hradu ven, zákonitě vede i dovnitř. „A za druhé, obránci, kteří věděli, že z hradu potají neutečou, by ho bránili daleko chrabřeji a hrdinněji než ti, kteří by mohli kdykoliv zmizet do bezpečí,“ dodal kastelán s úsměvem.

Oprava přístupové cesty spočívající v nahrazení betonových panelů žulovou dlažbou je jednou z podstatných současných proměn hradu. Práce v úseku od hradní brány po ostrou zatáčku pod hradem by měly trvat ještě zhruba měsíc.