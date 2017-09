Jihlava postaví komunitní dům pro desítky organizací

V komunitním domě by měly mít své kanceláře, klubovny a společné prostory k setkávání neziskové organizace sdružující osoby s různým tělesným a zdravotním handicapem. Jihlava podporuje řadu těchto organizací příspěvkem na nájem.

„Ty však sídlí různě po městě v často nedůstojných podmínkách, což by se se vznikem nového komunitního domu mělo změnit. Také pro město by to bylo ekonomicky zajímavější než dotování nejrůznějších nájmů,“ vysvětlil Vratislav Výborný (ČSSD), náměstek jihlavského primátora.

Zároveň připomněl, že vznik komunitního centra sociálních služeb je součástí koaličního programu.

Myšlenka nového centra se líbí také Vítězslavu Schrekovi, který je opozičním zastupitelem za ODS.

„Ten nápad je dobrý. Funguje to takhle různě ve světě a má to své opodstatnění. Rád bych věřil, že o to bude zájem ze strany organizací a dokážou ten potenciál, který se nabízí, smysluplně využít,“ řekl.

Centrum vznikne v areálu jihlavské nemocnice

Nový komunitní dům by měl vzniknout na „zelené louce“ v areálu jihlavské nemocnice. Podle Výborného by se mělo jednat o dvoupodlažní, maximálně třípodlažní bezbariérovou budovu.

Výběr lokality považuje za velmi vhodný. „Výstavbou komunitního domu by v této oblasti mohlo vzniknout jakési centrum pro seniory i různé sociální a zájmové služby,“ doplnil Výborný.

Plánovaná budova totiž bude sousedit nejen s nemocnicí, ale i s pečovatelskými domy města. Navazovat bude zároveň na dům pro seniory, který chce v sousedství nechat vybudovat Kraj Vysočina.

Součástí domova pro seniory by měla být kromě pobytových lůžek a denního odlehčovacího stacionáře například kaple, dále pak fitness, spa koupelny nebo kavárna. Sousedící objekty by si ovšem neměly vadit, ale spíše se doplňovat.

„Jsem rád, že se nám s krajem podařilo dohodnout na tom, že si oba projekty navzájem nekonkurují. Centrum bude výhodné i pro kraj, protože obyvatelé domova seniorů budou mít možnost komunitní centrum navštěvovat. Platit to bude samozřejmě i obráceně,“ podotkl náměstek Výborný.

Hlavní vstup do budovy nového komunitního domu má být z ulice Za Prachárnou, přístupný však bude i z areálu nemocnice. K ulici Za Prachárnou bude navrženo i parkoviště s dostatkem míst pro osoby s omezenou hybností a orientací.

Magistrát už oslovil 47 organizací, zda by měly o projekt zájem. Souhlas zatím projevilo 21 z nich. „Není to však konečné číslo. Zájemci se mohou ještě přihlásit,“ sdělil Výborný.

Mezi ty, které by se do nového komunitního centra přestěhovaly, patří třeba Bílý kruh bezpečí, Svaz neslyšících, Liga vozíčkářů, Svaz důchodců, Svaz diabetiků nebo klub Vodomílek. Jejich zástupci už s magistrátem komunikují a mají možnost se na projektu podílet a připomínkovat jej.

Na plánování centra se mohou organizace samy podílet

Jednou z organizací, jež by se chtěla do nového střediska přestěhovat, je i TyfloCentrum Jihlava, zajišťující poradenství a servis pro nevidomé a slabozraké.

„O myšlence komunitního domu se hovoří už hodně dlouho, ale ještě nikdo ji nedotáhl do konce. Teď se daly věci konečně do pohybu. Většina neziskovek má totiž naprosto nevyhovující a nedůstojné prostory pro svou práci. I z finančních důvodů budeme rádi, když se budeme moci přestěhovat někam, kde to bude naše a pod záštitou magistrátu,“ pověděla Iveta Bělovová Dolejší, ředitelka krajské organizace TyfloCentrum Jihlava.

Oceňuje, že se na plánování celého projektu mohou neziskové organizace samy podílet a připomínkovat jej. Sama ředitelka už byla na několika schůzkách, kde se plán komunitního centra připravoval.

„Probírali jsme například to, jak by měl dům vypadat, co všechno by v něm mělo být a na co by se nemělo zapomenout. Řešili jsme třeba to, aby bylo místo dobře dostupné pro handicapované. My jsme si například přáli, aby vchod nebyl z rušné ulice. Měli jsme i požadavek na své vlastní prostory. Nemůžeme se totiž střídat s jinou organizací. Zrakově postižení musí mít své pomůcky vždy na stejném místě. Chtěli jsme také, aby v okolí byla příležitost na venčení vodicích psů,“ dodala Bělovová Dolejší.

Rada města nyní schválila způsob zadání stavby a oslovila tři architektonické ateliéry, které vypracují její návrh.

Náměstek Výborný předpokládá, že náklady na stavbu komunitního centra by se měly vejít do částky 40 milionů korun. „Rádi bychom se ucházeli i o dotační program,“ podotkl.