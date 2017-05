Na Zelené hoře začnou opravy, za pár let bude jako ze Santiniho časů

Zřejmě v červenci se stavbaři pustí do opravy fasády a restaurování oken. Farnost, které národní kulturní památka, zařazená rovněž na prestižní seznam UNESCO, třetím rokem patří, plánuje také další práce v interiéru kostela.



Týká se to štukové výzdoby, soch, hlavního oltáře, podlahy a nového osvětlení. Během čtyř let bude církev díky evropské dotaci investovat zhruba 45 milionů korun.

„Každý rok proinvestujeme 10 až 15 milionů, práce jsou rozdělené do roku 2020,“ představil plány koordinátor oprav František Laštovička. „S pomocí dotace chceme dospět do stavu, že kostel bude po architektonické a umělecké stránce kompletně obnoven.“

Kromě dotace ve výši až 95 procent bude muset farnost sehnat několik milionů navíc. „Našimi zdroji jsou dary od farníků, zisk ze vstupného a také příspěvek od města, který farnost každoročně dostává,“ uvedl farář Vladimír Vojtěch Záleský.

Památka změní vzhled, přijde o podezdívku pod okny

Farnost se do velké obnovy pustila hned poté, co jí kostel vrátil na základě restitučního zákona stát. Opraveny už jsou například takzvané chórky na prvním ochozu, jež byly v havarijním stavu.

Letos však začne nejviditelnější část oprav na vnějším plášti kostela, opravy fasády budou pokračovat i příští rok.

„Venkovní obnova omítek je spojená s částečnou výměnou oken. Poněkud, ale pro někoho zásadně se změní vzhled Zelené hory. Na druhé galerii budou okna uvedena do původního stavu. To znamená, že podezdívka, která je vidět mezi oknem a parapetním plechem, tam dříve nebyla a bude odstraněna,“ popsal Laštovička. Okna se tímto krokem prodlouží zhruba o metr.

Podle průzkumu byly zhruba před sto lety zazděny původní kovové rámy, takzvaná katedrální okna sahala zevnitř až k podlaze. „Rámy bude vyplňovat plástvová vitráž. Vitrážová výplň se změní i v nižších patrech, kde jsou okna ve tvaru sférického trojúhelníku a opatské mitry,“ přidává další detaily František Laštovička.

Podlaha se bude opravovat doslova milimetr po milimetru

V interiéru se bude po částech pracovat celé čtyři roky. Restaurování se týká například soch čtyř evangelistů, iluzivní malby a také hlavního oltáře se sochami andělů a svatého Jana Nepomuckého.

I tady dojde k zásadní změně patrné na první pohled. Oltáři nyní dominuje tmavě zelená barva. „Drapérie za svatým Janem měla původně blankytně modrou barvu, měli bychom se k ní vrátit. Je to doložené analýzami a schválené památkáři,“ poznamenal František Laštovička.

Doslova milimetr po milimetru bude nutné postupovat při obnově podlahy. Původní vícebarevná dlažba různých tvarů, poskládaná do geometrických obrazců, zaplní i centrální prostor, kde nahradí nepůvodní mramor. „Pokud by se podařila i ta dlažba, tak by interiér kostela vypadal téměř jako v době svého vzniku,“ doplnil Laštovička.

Kostel je mistrovské dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichla, vznikl v letech 1719 až 1722 díky jeho mimořádně tvůrčí spolupráci se žďárským opatem Václavem Vejmluvou.

Zájem turistů o Zelenou horu roste, opravy provoz neomezí

O zelenohorský kostel, jednu z dvanácti českých památek zařazenou na seznam hmotného dědictví UNESCO, zájem roste. „Loni Zelenou horu navštívilo přes 36 tisíc turistů. Zbystřili i ti zahraniční, některé agentury už mají Zelenou horu v programu,“ řekl farář Záleský.

Už za dva týdny se koná hlavní svatojánská pouť. V plánu jsou letos i další duchovní a kulturní akce.

„Provoz nechceme vůbec omezit, maximálně bude návštěvník částečně ochuzen o některé věci, které budou zrovna na restaurování v ateliéru,“ ujistil František Laštovička.

Na závěr prací vznikne na místě zrušeného hřbitova louka pro poutníky a systém cestiček. V plánu je také vytvoření pietního místa pro ty, kteří ze hřbitova nechali přemístit jen náhrobky, a ne ostatky svých blízkých.

Farnost má rovněž plány na opravu deseticípého ambitu obklopujícího kostel. Zkusí získat další dotaci. Tyto práce jsou předběžně vyčísleny na 118 milionů korun.