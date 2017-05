Na Vysočině chybí pěstouni pro děti z ústavů, kraj je láká v kampani

Jsme srdcaři, pro banky sociálně slabí Společně s manželkou vychovali za dvacet tři let čtyři vlastní děti a deset dětí přijatých do pěstounské péče. Do rodiny přijímali děti různých etnik, zdravé i mentálně handicapované, ale rovněž sourozenecké skupiny a děti různého stáří - od miminka až po teenagery. „Dětí, které se dostanou do situace, že nemohou být ve vlastní rodině, je stále hodně a pěstounů je potřeba,“ říká Aleš Dietrich, pěstoun a zároveň ředitel organizace Pěstounské rodiny kraje Vysočina.

Proč je málo pěstounů?

Jde také o finanční stránku. V normálním zaměstnání si vyděláte rozhodně víc. Pěstounství nelze brát jako rovnocenné zaměstnání, jak si myslí většina společnosti. Podle nich je pěstounství hrozně dobrý byznys. Ale ve skutečnosti je to hlavně veliká starost. Hlavní úskalí vidím osobně spíš ve společenské nedoceněnosti. A když je něco špatně placené a ještě společensky nedoceněné, rozhodne se pro tuto práci velmi málo lidí. Lidé, co se na to dali, jsou hlavně srdcaři. Říkáte, že prestiž pěstounství je nízko. Jak se to projevuje?

Například banky se na nás dívaly skrz prsty, protože většina našich příjmů se skládala ze sociálních dávek. Nechtěli nám dát v bankách například ani úvěr, protože nás kvůli těm dávkám brali jako sociálně slabé. Odměna pěstouna, kterou pobíráte v podstatě jako plat, je totiž sociální dávka. Kolika dětem jste dali domov?

Máme čtyři vlastní děti a dalších deset jsme postupně přijali do pěstounské péče. Vychovali jsme je jako naše vlastní děti. Několik z nich je již dospělých, většina studuje, jsme s nimi stále v kontaktu. Když mají nějaký problém, volají nám. Říkají nám mámo, táto, jak se tohle řeší, co s tím? Pěstounství je u nás spíš o rodičovství než o placené práci. Co je náplň práce organizace Pěstounské rodiny Kraje Vysočina?

Byli jsme zakládající členové této organizace a jsme v ní už dvanáct let. Začínali jsme s různými volnočasovými aktivitami pro náhradní rodiny, setkávali jsme se, radili jsme se, sdíleli svoje starosti. Postupně se to rozrůstalo. Děláme vodácké soustředění, v zimě jezdíme na hory. Od roku 2013 máme povolení pro uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče s pečujícími osobami. Staráme se asi o dvacet rodin, které mají děti v pěstounské péči. Navštěvujeme je a poskytujeme jim poradenství.