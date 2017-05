Na úzké koleje se vrací pára, nadšenci tráví dovolené v nádražních bytech

Už je to více než 110 let, co začaly po úzkokolejce jezdit vlaky na Vysočinu. Provozovatelé dnes sází na nostalgii. Kromě nově plánovaných výjezdů parních vlaků nabízejí třeba ubytování na nádražích. Jako jediní široko daleko také tisknou staré lepenkové jízdenky.