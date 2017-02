Stavba pavilonu v třebíčské nemocnici pokračuje, doktoři ale chybí

A pak musí navíc kromě chirurgie, ortopedie, ARO či urologie pojmout na omezený čas i­ oddělení ze sousední gynekologie.

„Její vnitřek se bude příští rok kompletně rekonstruovat. Poté se tam původní oddělení zase v průběhu příštího roku vrátí zpět,“ přibližuje harmonogram prací stavbyvedoucí Vít Polnický z firmy PKS stavby.

Atrakcí, na kterou se čeká, je bourání staré chirurgie. Paneláku, který hejtman Jiří Běhounek před časem označil za nejhorší nemocniční barák v majetku kraje.

„Bourat se bude příští rok a demolice potrvá maximálně tři měsíce. Až pak budeme moci přistavět k novému pavilonu objekt pro magnetickou rezonanci. Půdorysem zasáhne do míst, kde dosud stojí starý panelák,“ popisuje Polnický.

Ze stropů bude nábytek

Vraťme se ke stavbě pavilonu chirurgických oborů. Začalo se bouráním toho starého, který tu stál od počátku 20. století. Nakonec se poroučel k zemi i s věžičkou, o niž před demolicí sváděl boj jeden z ­místních spolků. Žádal, aby věžička zůstala zachována a někde byla vystavena. K dohodě s krajem nakonec nedošlo.

„Demontáž věžičky by byla velmi složitá. Sloužila za války jako střílna a byla proto celá probetonovaná,“ popsal Polnický.

Při bourání starého pavilonu z ­dob monarchie se dávalo pozor, aby se příliš nepoškodily odkryté dřevěné konstrukce stropů. Staré dřevo se podařilo prodat do Itálie, bude z něj nábytek.

Přibudou parkovací místa

Už taky stojí budova energocentra, v níž je nemocniční dispečink a záložní zdroj energie pro případ, že by špitál zůstal bez elektřiny. Stroj je schopný zásobit jednotky intenzivní péče, v porodnici například inkubátory s předčasně narozenými dětmi. A taky operační sály.

Že stavaři můžou betonovat i v mrazivých dnech do minus deseti stupňů Celsia, umožňují moderní přísady do betonu. Dnes se to dělá běžně, materiál pak splní požadované parametry.

Stavba nového pavilonu chirurgických oborů, energocentra, magnetické rezonance plus oprava pavilonu G, dále bourání paneláku, staré transfuzní stanice, bývalého ředitelství a patologie včetně úpravy okolí budou stát půl miliardy korun s daní. Další stovky milionů spolyká nákup vybavení. Atmosféra třebíčské nemocnice se pak úplně změní.

A částečně lepší bude i parkování v areálu špitálu. Stávající vyznačená parkovací stání pro pacienty zůstanou. „A přibude dalších 20 až 30 míst,“ doplnil mluvčí zdravotnického zařízení Petr Palovčík.

Uvítají zkušeného chirurga a také internistu

Nemocnici však stále chybí personál, momentálně nabízí práci dvanácti lidem. Po Novém roce se zlepšila situace na urologii. Nastoupil tam nový primář Ivo Šabacký a další dva zkušení lékaři.

Oddělení se tak dostává do standardního režimu, v­ němž dokáže poskytnout péči všem pacientům jak v rámci ambulantního provozu, tak i co se týče hospitalizace.

Noví lékaři přišli do Třebíče převážně z Brna a jejich zkušenosti a specializace umožňují celou šíři zákroků.

„Aktuálně pracujeme s vedením nemocnice na modernizaci přístrojového vybavení. Zároveň budeme jednat i s pojišťovnami o možnosti nasmlouvání některých dalších zákroků, které jsme schopni provádět a o něž jsme schopni rozšířit spektrum nabízené péče pro naše pacienty. Velkým příslibem pro celé oddělení je v dohledné době stěhování do nového pavilonu chirurgických oborů, který by měl splňovat nejpřísnější požadavky na moderní péči,“ podotkl primář Šabacký.

Ředitelka špitálu Eva Tomášová říká, že o personální situaci ve zdravotnictví v rámci celé republiky se toho napsalo už hodně a Nemocnice Třebíč není výjimkou.

„Hledáme lékaře. Velkou radost by nám udělal zkušený internista či chirurg. Kteří jsou schopni jednak okamžitě léčit a zároveň vychovávat mladé lékaře či absolventy,“ uvedla Tomášová.