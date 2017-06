Na poli u Jihlavy ležel opilý a podchlazený hoch, nadýchal tři promile

K poli u Velkého Beranova vyrazili v úterý po šesté večer záchranáři i policisté.



Zjistili, že chlapci je teprve třináct let. Přesto se dokázal opít takřka do němoty. „Dechovou zkouškou nezletilému chlapci policisté naměřili hodnotu 2,8 promile alkoholu,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. Podchlazeného hocha zdravotníci odvezli do nemocnice.

Při vyšetřování policisté zjistili, že školák alkohol zřejmě nepopíjel sám. Konzumoval ho se svým stejně starým kamarádem. „Vzhledem k obavě o jeho zdraví začali policisté ihned po druhém chlapci pátrat,“ pravila Kroutilová.

Druhého hocha našli brzy, byl doma, také pod vlivem alkoholu. Byl ale v pořádku a v péči své matky.

Policisté nyní zjišťují, kde nezletilí chlapci k alkoholu přišli. Případ prošetřují pro podezření ze spáchání přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. O obou chlapcích policisté informovali i odbor sociálně právní ochrany dětí.

„V souvislosti s nadcházejícími prázdninami apelujeme na rodiče, aby věnovali dětem patřičnou pozornost. Měli by vždy vědět, jakým způsobem, s kým a kde jejich dítě tráví volný čas,“ vyzývá Jana Kroutilová.