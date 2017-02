Z parku do bývalé kotelny. Dům dětí v Třebíči uvolnil místo nové klubovně

Hrádek však opuštěný nezůstane. V místě jako stvořeném pro trávení volného času nechá město už letos postavit klubovnu s krytým posezením. V čerstvě schváleném rozpočtu je na to vyčleněn jeden milion korun.

„Ta částka je odhadovaná, samotná výstavba může být levnější. Cena se bude upřesňovat, jak bude postupovat vyřizování stavebního povolení a výběr firmy,“ vysvětlil vedoucí odboru správy majetku a investic na třebíčské radnici Pavel Kraus.

Tím ovšem investice do Hrádku nekončí. Do tří let budou v okolí opravené opěrné zídky a chystají se rovněž parkové úpravy. Celé to má stát dohromady zhruba pět milionů korun.

Cirkusy využijí vodu a přípojku na elektřinu

Hrádek je velká zelená plocha na dohled od Karlova náměstí i památek UNESCO. Samotná stavba bude mít podle Krause půdorys 4,5 krát 10 metrů. Budou v ní toalety včetně těch pro invalidy, nebude chybět ani technická místnost s připojením na elektřinu a vodu. „Zdejší klubovna bude sloužit veřejnosti. Ale elektřinu a vodu zřejmě využijí i cirkusáci, kteří na Hrádku bývají,“ dodal Kraus.

Malá klubovna bude mít rozměr čtyři krát čtyři a půl metru. Venku bude možné posedět pod přístřeškem. Vedle vyroste parkoviště pro dvacet aut, které bude vydlážděné částečně zatravnitelnými dlaždicemi.

Objekt bude využitelný pro činnost různých mládežnických spolků ve městě, bude si ho však možné i pronajmout. „Kdo bude mít klíče a v jakém režimu to bude fungovat, to se ještě uvidí. Možná to bude pod kulturním střediskem, možná pod naším odborem,“ naznačil Kraus.

Kritika kvůli Borovině neustává, opozice má znovu výtky

Hrádek protne síť různých cestiček, do tří let se budou opravovat taky opěrné zídky, které jsou součástí příjezdové komunikace z židovské čtvrti.

Radniční koalice si na jednání městského zastupitelstva ve čtvrtek vyslechla opětovné výtky opozice, podle níž byl nesmysl z Hrádku dům dětí stěhovat a teď tam vymýšlet další stavby podobného charakteru.

Místostarosta Milan Zeibert z hnutí Břehy argumentoval, že činností je v nové budově v Borovině tolik, že by se tak velká stavba včetně plochy samostatně stojícího pavilonu s terárii na Hrádek nevešla.