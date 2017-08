Obec zavedla mýtné, prodejem povolení k průjezdu vydělala už sto tisíc

Na stole před Jaroslavem Pechem leží několik stejných předtištěných papírů. Tlustým písmem je v jejich záhlaví natištěno výrazné slovo Povolenka.

„Ještě si pro ně lidé chodí. Ale už to není tak masivní, jde spíš o jednotlivce,“ říká Pech, starosta malé vísky Rančířov, do níž je to z centra Jihlavy něco málo přes čtyři kilometry.



K vydávání povolenek Rančířov sáhl poté, co v Jihlavě u restaurace Na Pančavě zavřeli most a oficiální objížďka vedla kilometry daleko - až přes Stonařov. Ti, co znají místní silnice, si hned našli kratší cestu - kolem kamenolomu u Rančířova a pak přes ves. To vše po velmi úzké cestě (více jsme o situaci psali zde).

„Běhají tady děti a já jen trnu, kdy se něco stane. Když jede někdo od vrchu sedmdesátkou, nemá nárok to pak ve vsi ubrzdit,“ vysvětloval starosta důvody, proč nechal osadit zákazové značky a obec začala vybírat mýtné za průjezd kolem lomu.

Obec už povolenek prodala stovky a auta kolem lomu jezdí dál. Když se začátkem tohoto týdne na místo vydal reportér MF DNES, kolem čtvrté hodiny odpoledne projelo během dvaceti minut po cestě zhruba stejné množství aut jako před zákazem.

Zatím do půlky listopadu, obec ale chce zákaz ponechat trvale

„Hlavní nápor je vždy kolem šesté odpoledne, kdy jedou lidé do fabrik. A samozřejmě taky ráno,“ popisuje Pech.

Podle něj si nejvíce pro povolenky chodí lidé z okolních vesnic, jako například z Brtnice nebo Puklic. Dohromady pak prý „mýtné“ přineslo do zhruba čtyřmilionového obecního rozpočtu částku kolem 100 tisíc korun.

„Není to málo. Ale plánujeme třeba dodělávat cestu do ‚Domků‘, které jsou taky Rančířova. Tam je nyní jenom polňačka. Ta cesta nás bude stát asi tři čtvrtě milionu. A dotaci jsme na to dostali asi 130 tisíc. Takže tady je kam peníze investovat,“ zamýšlí se nad využitím příjmů z povolenek Pech.

Nyní už usiluje o to, aby režim, který má prozatím od policie a magistrátu povolený pouze do poloviny listopadu, platil ve vsi napořád. „Ta značka pryč nepůjde, jednám s policií, aby ji nechali,“ potvrzuje (o problémech se získáním povolení se dočtete zde).

Problémy mají i v nedalekých Salavicích. Tam čekají na značky

Podobnou situací, jakou zažívá Rančířov, si prochází na Jihlavsku i Salavice, které jsou příměstskou částí Třeště. Také tam opravy hlavních tahů nahnaly mnohem hustší dopravu, než na jakou jsou tamní silnice uzpůsobené. Přes Salavice si krátí cestu řidiči, kteří nechtějí čekat na semaforech, jež nyní regulují provoz na hlavním tahu z Jihlavy na Pelhřimov.

„Lidé si tuto cestu našli sami,“ podotkl třešťský starosta Vladislav Hynk.

Po úzké silnici tak dnes a denně pendlují stovky aut a místní jsou proti tomu zatím bezmocní.

„Než jsem odjížděl na dovolenou, žádal jsem jihlavský magistrát, aby do Salavic dal omezení maximální rychlosti na třicet kilometrů za hodinu a značku Pozor děti. Dnes jsem se vrátil a nic tam není,“ posteskl si v pondělí odpoledne Hynk.

„Zřejmě se stala chyba u dodavatele dopravního značení. Proto teď hned urgujeme jeho dodání na místo,“ ujistil během úterka mluvčí magistrátu Radek Tulis.

O tom, že by v Salavicích zvolili stejné řešení jako v Rančířově, však nemůže být ani řeč. Silnice, která tudy prochází, je totiž krajská.