V Jihlavě se možná změní šéfové městských firem. Rada chystá konkurzy

Současná jihlavská městská rada, v níž od loňského listopadu zasedají zástupci ANO, sociálních demokratů a lidovců, hodlá vypsat nové konkurzy na místa šéfů městských firem.

„Ano, je to tak, ty konkurzy se uskuteční a budou se týkat všech společností. Nyní řešíme harmonogram, jak budou výběrová řízení probíhat,“ potvrdil náměstek primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

V Jihlavě se tak, alespoň teoreticky, může zahýbat s ustálenými pořádky. Například šéf Správy městských lesů Václav Kodet je ve své funkci od roku 1994. Podobně dlouho na svém místě sedí i ředitel dopravního podniku Josef Vilím, který na konci února oslaví 68. narozeniny.

Právě místa jednatelů a ředitelů, jimž se blíží či už překročili důchodový věk, by se měla řešit nejdřív.

Ředitel Služeb města Jihlavy Klega už by do konkurzu nešel

„Nezlobte se, toto nebudu komentovat. Oficiálně ještě nic nevím. Je to velice předběžné. A jak to bude přesně vypadat, se uvidí,“ nechtěl se k situaci vyjadřovat Vilím.

Šéfové obchodních společností města Jihlavy Jihlavské vodovody a kanalizace

Ředitel Jiří Benáček Dopravní podnik města Jihlavy

Ředitel Josef Vilím Služby města Jihlavy

Jednatel Jindřich Klega Správa městských lesů

Jednatel Václav Kodet HC Dukla Jihlava

Jednatel Bedřich Ščerban Prádelna a čistírna Jihlava

Jednatelka Martina Prošková Jihlavské kotelny

Ředitel Vladimír Nedvěd Teniscentrum Jihlava

Ředitel Gustav Slavík

Svůj případný konec už naopak připustil současný šéf Služeb města Jihlavy Jindřich Klega. Do nového konkurzu na jednatele společnosti, která se ve městě stará o svoz komunálního odpadu nebo správu sportovišť, by už nešel.

„Nemělo by cenu, abych se účastnil nějakého konkurzu. Letos nebo příští rok už bych rád odešel na zasloužený odpočinek. A pokud bychom ukončili spolupráci mým odvoláním někdy na podzim, tak se nebudu hlásit o místo, z něhož bych zase za půl roku odcházel,“ uvedl Klega s tím, že nijak záměr vedení města nerozporuje.

„Jsou zřizovatelem a je to jejich svaté právo,“ dodal.

Městská rada si pohrává s myšlenkou, že by jednatelům do budoucna stanovila jasně časově ohraničené mandáty, jako je tomu například u ředitelů základních škol. Jedno funkční období by mělo trvat šest let.

Opozice: Nedává to logiku

Proti novým konkurzům se už ale ozvali občanští demokraté. Ti jsou od loňského listopadu, kdy proběhla změna ve vedení magistrátu, po 18 letech v opozici.

Podle jejich názoru by si město nejdříve mělo říct, co od svých obchodních společností očekává, nastavit jim jasné cíle a teprve podle nich práci současných manažerů posuzovat a případně sjednat změny.

„Nezpochybňujeme právo rady města, aby přistoupila ke kroku, který plánuje. Ale chybí zde jasné zadání a bez něj to nedává logiku. Manažeři dosud plnili své cíle a povinnosti, dostávali za to odměny. A najednou to vypadá, že s nimi město není spokojeno,“ pronesl zastupitel za ODS Vítězslav Schrek.

„Vypsání nových konkurzů na místa manažerů městských společností jsme měli už v předchozím programovém prohlášení rady, v níž zasedali i členové ODS,“ hájí postup města Kalina.

„Jasné zadání a cíle pro městské firmy tady chybí už dvacet let. A právě v těchto dnech pracujeme na tom, abychom měli vizi, co po našich společnostech chceme,“ dodala náměstkyně primátora Jana Mayerová (ANO).

Za celou dobu, kdy byla ODS na jihlavském magistrátu u moci, město ke konkurzům, v nichž by šéfové firem obhajovali své posty, nikdy nesáhlo. Nemělo k tomu prý důvod.

„Například dopravní podnik má jedny z nejlepších výsledků v republice. Modernizuje se, a co se týká nákladů na jeden kilometr, tak ty má nejnižší. Je to tím, že dělá doplňkovou činnost, kterou hradí 16 procent nákladů na MHD,“ zdůvodnil bývalý jihlavský primátor Jaroslav Vymazal (ODS), proč magistrát neměl důvod vypisovat nové soutěže.

Podle současné náměstkyně primátora Mayerové nové konkurzy nemají být postrachem. „Klidně se mohou přihlásit i současní šéfové. Ostatně, kdo má lepší předpoklady k úspěchu než oni, kteří problematiku dobře znají,“ dodala.