Motorpal se dostává z dluhové pasti, letos by mohl být dokonce v zisku

V Motorpalu nyní pracuje zhruba 1 250 zaměstnanců. Nejen oni sledují, jak se strojírnám daří dostat ze složité finanční situace. Před rokem na sebe firma musela podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Její dluhy přesáhly 800 milionů korun.



A jaký je stav po dvanácti měsících? Motorpalu se podařilo meziročně zvednout tržby o osm procent i navýšit mzdy zaměstnancům zhruba o pětistovku měsíčně.

Pokud jde o zisk, tam to ještě za rok 2016 neklapne, letos by to ale už mělo být lepší. Podnik se chce dostat do provozního zisku minimálně v řádu několika desítek milionů korun, tržby plánuje opět zvýšit - z loňských 927 milionů na úroveň 1,2 miliardy korun.

Chystá i nové projekty. Investice by se měly v tomto roce pohybovat okolo 50 milionů korun. „V drtivé většině se jedná o nové stroje a zkušební zařízení pro výrobky z nových výrobních programů. S jejich náběhem počítáme v průběhu druhého čtvrtletí,“ řekl finanční ředitel Motorpalu Petr Veselý.

Podnik je i ve sporu s finančním úřadem o pravosti pohledávek

Komplikací jsou průtahy insolvenčního řízení. „Nepočítali jsme s tím, že k nim dojde. Objevily se mimo jiné hned na počátku, kdy se spor o povolení reorganizace dostal až před Ústavní soud,“ připomněl Veselý.

Začaly také spory o určení pravosti pohledávek, například s finančním úřadem. „Původně mělo být vše dokončeno zhruba v září 2016,“ dodal.

S úhradou pohledávek začal Motorpal loni 21. prosince, insolvenční řízení by mělo podle odhadů skončit někdy na konci ledna nebo začátku února. „Firma pak už bude dále fungovat ve standardním režimu,“ pravil Veselý.

Dosud musí Motorpal konzultovat své zásadní kroky s věřitelským výborem. V něm jsou zástupci bank, které Motorpalu poskytly úvěry, a firem, jimž podnik dluží.

Ubylo lidí v kancelářích, zvýšil se počet dělníků

Za uplynulý rok došlo k výrazné obměně manažerského týmu. Nové je představenstvo, přišli i další odborníci na řízení výroby, nákupu a jiných oblastí. V listopadu se výrobním ředitelem Motorpalu stal Milan Uhrin, který dříve zastával stejnou pozici v Jihlavanu. V minulosti byl i šéfem slovenské pobočky koncernu General Electric.

„Zrušili jsme také jednu řídicí úroveň manažerů a výrazně zeštíhlili i v oblasti technicko-hospodářských a režijních pracovníků, celkem šlo přibližně o 70 lidí. Naopak se ale oproti začátku loňského roku zvýšil stav dělníků, takže početně má Motorpal stále přes 1 250 zaměstnanců,“ upřesnil Veselý.

Vlastníkem Motorpalu je společnost Moto Capital, za kterou stojí podnikatel Grzegorz Hóta. Do Motorpalu tento strategický investor vložil dalších 55 milionů korun.

„Tato částka řešila právě záležitosti spojené s prodloužením insolvenčního řízení oproti plánovaným termínům, dodatečně zvýšené náklady na pokračující restrukturalizaci firmy a investice do nových projektů plánovaných pro tento rok,“ vysvětlil finanční ředitel Veselý.

Odbory jsou s reorganizací spokojeny. A chtějí zvyšovat mzdy

Odboráři v Motorpalu považují dosavadní průběh reorganizace za úspěšný. „Od vyhlášení insolvence a zahájení reorganizačního procesu jsme stáli za novým vedením firmy,“ připomněl Ladislav Dinnebier, zástupce odborů OS KOVO v Motorpalu.

Pravděpodobně v dubnu podle něj začne kolektivní vyjednávání o platech a benefitech. „Naše představa je nárůst mezd minimálně ve výši plánované inflace, jak ji avizovala Česká národní banka, tedy o dvě procenta a více. Další náš návrh bude směřovat k zavedení příspěvku od zaměstnavatele na penzijní připojištění,“ uvedl Dinnebier.

Aktuálně řeší s vedením Motorpalu změny v motivačním programu. V odborech v Motorpalu je přibližně pětina zaměstnanců.

Strojírenská firma momentálně nabírá nové zaměstnance. Hledá kupříkladu vývojové pracovníky na zkušebnu motorů, výpočtáře nebo konstruktéry. Uplatní se také inženýři zákaznické kvality či metalurg.

„Až začnou nabíhat nové projekty, tak budeme potřebovat další obráběče kovů a seřizovače čerpadel v řádu desítek nově přijatých zaměstnanců,“ doplnil mluvčí Motorpalu Karel Samec.

Většinu produkce Motorpal vyváží - nejvíce do zemí Evropské unie, pak následuje Bělorusko, Rusko, Indie a Čína. Z tuzemských firem patří k jeho významným odběratelům brněnský Zetor.