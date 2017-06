Po prázdninách začne v Jihlavě fungovat nová škola bez známek

Po Praze, Brně a Olomouci se otevře i v krajském městě Vysočiny. Vznikne transformací ze Základní školy Meruzalka, která vychází z Montessori pedagogiky a v Jihlavě funguje od roku 2015.

„Hlavní důvod, proč jsme přistoupili k transformaci je ten, že Scio je mnohem silnější subjekt, který může poskytnout škole větší finanční, správní, legislativní i administrativní zázemí a stabilitu než naše sdružení Montessori,“ vysvětlila Lenka Mikletičová, předsedkyně správní rady sdružení Montessori Jihlava, které má dosud roli zřizovatele mateřské a základní školy. Tvoří jej rodiče dětí.

„Tento systém se ukazoval jako dlouhodobě neudržitelný,“ dodala Mikletičová. Formální převod se uskutečnil právě začátkem června.

Většina žáků zůstane

Do nové školy by měla přestoupit většina současných žáků Meruzalky. „Zároveň ale přibíráme děti do některých ročníků školy. Doplňujeme kapacitu druhého ročníku a čtvrtého až sedmého ročníku,“ uvedla za společnost Scio Lucie Macášková Hejbalová.

Nová ScioŠkola hledá v současné době i průvodce, kteří ve škole zastávají roli pedagogů. Pedagogické vzdělání ani praxe učitele však nejsou podmínkou.

„Mnohdy dáváme přednost lidem, kteří mají zkušenosti i odjinud než jen ze školství. Oceňujeme například zkušenosti ze skauta, z podnikání, z řízení projektů nebo z pobytů v zahraničí. Skvělé jsou rodičovské i prarodičovské zkušenosti,“ dodává.

Historie ScioŠkoly První ScioŠkola vznikla v září 2015 v Praze na Chodově. Jejím zakladatelem je Ondřej Šteffl, který před 25 lety založil PORG (První obnovené reální gymnázium).

Od září 2016 fungují další tři nové ScioŠkoly – v Brně, Olomouci a Praze.

V následujících letech se chystá otevírání těchto škol po celé republice.

ScioŠkoly přinášejí do vzdělávání nové principy. Žáci rozhodně nesedí striktně v lavicích a nesoutěží v tom, kdo bude mít co nejvíc jedniček.

„V první řadě podporujeme studijní autonomii dětí, tedy jejich schopnost převzít kontrolu nad vlastním učením. To znamená, že děti se samy učí, jak se efektivně vzdělávat, a my jim k tomu dáváme nástroje. K dětem přistupujeme individuálně,“ připomíná Lucie Macášková Hejbalová.

Důraz se klade také na to, aby děti dokázaly najít a využít své silné stránky a mohly se do hloubky věnovat tomu, co je zajímá.

„Chceme, aby si dokázaly naplánovat, jak se učit - například na přijímací zkoušky. Ale zároveň aby také věděly, čemu se chtějí věnovat a co je z dlouhodobého hlediska zajímá. Chceme, aby věděly, jak jít za svým cílem. Dáváme jim velkou míru odpovědnosti nejen za jejich vlastní učení, ale i za podobu a fungování školy,“ doplnila.

Vytratit by se však z jihlavské ScioŠkoly neměla ani Montessori pedagogika, na niž jsou děti z Meruzalky zvyklé. „ScioŠkoly mají velikou autonomii a každá je trochu jiná. Chceme, aby Montessori pedagogika na škole nějakým způsobem fungovala dál. Naši učitelé mají velké zkušenosti s tímto vzděláváním, je tam i spousta pomůcek, na jejichž využívání jsou děti zvyklé. Jihlavská ScioŠkola bude mít širší modernější záběr, ale Montessori z toho nevypadne,“ ujišťuje Mikletičová.

Vzdělání má být cenově dostupné

Jelikož se jedná o soukromou školu, bude se zde platit školné. To se v jednotlivých ScioŠkolách liší a podle Hejbalové je přizpůsobeno lokálním podmínkám. „Například v Praze se platí měsíčně osm tisíc korun, v Olomouci čtyři tisíce. V Jihlavě by mělo být v rozmezí od 3 900 do 4 100 korun,“ sdělila.

Výše školného byla důležitá i pro dosavadního zřizovatele. „Chceme, aby škola byla stále dostupná pro co největší spektrum rodičů a nebyla to žádná VIP moderní škola,“ upozornila Mikletičová.

Jednou z podmínek převodu školy pod nového zřizovatele byl také přesun učeben a celého zázemí do jiných prostor. Škola nyní sídlí v areálu Jihlavské terasy v Havlíčkově ulici. Stávající prostory jí však začínají být malé.

„Jak se zvyšuje se počet dětí, prostory nám už nevyhovují. S hledáním vhodného místa nám pomáhá jihlavský magistrát. Intenzivně jednáme o možnosti přesunu do budovy v Brněnské ulici,“ řekla Mikletičová.

Podle náměstka jihlavského primátora Jaromíra Kaliny se jedná o budovu, kde v minulosti sídlila zvláštní škola a posléze dům dětí a mládeže.

Minimálně v příštím školním roce by však ScioŠkola měla ještě zůstat na stávající adrese.