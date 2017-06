Číňané mysleli, že si dělám legraci, vypráví autorka dětských kapsiček

„Před rokem a půl v Česku nic takového, co bych si představovala, nebylo. Takže jsem začala prohledávat i zahraniční servery. A tam už jsem uspěla,“ zavzpomínala Monika Zachrlová, která nyní už přes rok sama úspěšně obchoduje se znovuplnitelnými kapsičkami.



Prvních pár kousků rozdala mezi kamarádky, aby si otestovala, jakou u nich najdou kapsičky odezvu. „A byla jsem příjemně překvapená. Všechny maminky z nich byly nadšené. Tak jsem si řekla, že bych tuhle díru na trhu mohla nějak zaplnit,“ svěřila se.

Jenže od nápadu k realizaci vedla poměrně dlouhá a občas i dost složitá cesta. „Několikrát jsem přemýšlela, jestli to má vůbec cenu, ale nakonec jsem vydržela. Jsem totiž snílek,“ usmála se sympatická maminka z Jihlavy.

Ze všeho nejdřív prý musela přesvědčit manžela. „On je totiž na rozdíl ode mě realista, takže mi nastínil problémy, na které určitě narazím. Ale neodradil mě tím. Naopak jsem mu chtěla dokázat, že to zvládnu,“ vysvětlovala.

Obrázek malého Dominika na kapsičku kreslila jeho kamarádka

Takže následoval výběr designu. „Chtěla jsem, aby bylo na první pohled zřejmé, že jde o kapsičku pro děti. Se zadáním jsem pak zašla za kamarádkou a poprosila její pětiletou dceru Lauru, aby nakreslila Domkyho s ovocem. A vznikl z toho podle mě úplně skvělý originál,“ prozradila Zachrlová.

Další fází bylo hledání výrobce, který bude ochotný takové kapsičky vyrábět. A navíc tak, aby splňovaly normu Evropské unie.



„Což nebylo vůbec jednoduché. Výrobce z Číny, kterého jsem po nějaké době objevila, měl totiž jen certifikát pro Ameriku. Mimo to si ve firmě zpočátku mysleli, že si z nich někdo dělá legraci, když chce přenést obrázek nakreslený dítětem na kapsičku,“ smála se.

Když se ale přesvědčili, že své přání myslí zákaznice z Česka smrtelně vážně, pustili se bez dlouhého otálení do výroby. „Tehdy jsem trošku zariskovala, objednala jsem poměrně velké množství kusů, aniž bych věděla, jestli budou splňovat evropské normy,“ přiznala Zachrlová.

Zboží balí po večerech doma a rozesílá ho do světa

„Naštěstí mi kapsičky otestoval Státní zdravotní ústav na Slovensku, odkud mi po třech týdnech napsali, že jsou v naprostém pořádku,“ oddychla si.

Hned poté pustila kapsičky s malým Dominikem do světa. Po večerech doma nyní kapsičky balí a následně je rozesílá zákazníkům. A to i mimo Českou republiku. „A reakce jsou vesměs pozitivní. Dá se do nich opravdu dát úplně cokoliv, protože jsou testované třeba i na maso, mléko a zeleninu,“ hlásila.

Hodně důležitá je pro mladou maminku z krajského města Vysočiny i zpětná vazba. Má radost z každého dopisu či zprávy. Nedávno se tak například dozvěděla o případu, kdy její kapsičku využívá i třináctiletá školačka.

„Má cukrovku, tudíž potřebuje pravidelnou stravu, navíc v přesném množství. A jelikož sportuje, tak jí prý maminka s sebou vždycky chystá speciální ovocné svačiny právě v Domkyho kapsičce,“ prozradila Zachrlová. „To je totiž právě to, o co tady jde, že přesně víte, co dětem dáváte. Že obsah není nijak upravovaný ani doslazovaný.“