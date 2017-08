Místostarosta je v insolvenci a dluh umazává z platu. Zastupitelé zuří

Kousal spoluvlastnil firmu HPS Lounky, která dělala průmyslové podlahy a skončila v insolvenci. Z Kousalových majetkových přiznání na radnici vyplývá, že postupně umazává dluh z této nevydařené části pracovního života. Když nastoupil do funkce, bylo to 1,15 milionu. Na konci loňského roku sumu srazil na 674 tisíc. Jeho věřitelem je společnost B2 Kapital.

Část polenských zastupitelů dodnes nemůže Kousalovi zapomenout, že o jeho problémech nevěděli už předtím, než ho zvolili na místo druhého muže radnice.

Co také uvedli v přiznáních za rok 2016 Rudolf Chloupek (ČSSD), primátor Jihlavy: hypotéka 393 tisíc. Jaromír Kalina (KDU-ČSL), náměstek primátora: úvěr 797 tisíc. Zdeněk Navrátil (nezávislý), starosta Žďáru nad Sázavou: hypotéka 1,1 milionu. Libor Honzárek (TOP 09), místostarosta Havlíčkova Brodu: za prodej akcií společnosti Lenox Invest získal 223 tisíc, za práci pro společnost A stavební dostal 41 tisíc a jako osoba samostatně výdělečně činná obdržel 62 tisíc. Má hypotéku 732 tisíc a úvěr 236 tisíc. Figuruje ve firmě Juming z Heřmanova Městce. Ladislav Med (ODS), místostarosta Pelhřimova: daňovým poradenstvím vydělal 104 tisíc. Má hypotéku 511 tisíc Kč. Vlastimil Bařinka (nezávislý), starosta Moravských Budějovic: člen představenstva VAS Brno si přivydělal 216 tisíc korun. Jindřich Skočdopole (nezávislý), starosta Polné: za práci v dozorčí radě VAS dostal 105 tisíc a za působení ve funkci místopředsedy SVAK 56 tisíc. Josef Vojta (nezávislý), místostarosta Bystřice n. P.: člen představenstva VAS - 148 tisíc, místopředseda představenstva SVK Žďársko - 27 tisíc. Zdeněk Tůma (nezávislý), starosta Ledče nad Sázavou: společník firmy Watek, výrobce zařízení pro přípravu ultračisté vody.



„Vypadalo to, že nám to neřekl právě proto, abychom ho zvolili. Nikdo z našeho sdružení o tom nevěděl, když jsme pro něj zvedali ruku,“ popsal zastupitel Roman Vařejčka ze sdružení Společně pro Polnou.



Podle něj stále existuje riziko, že Kousalovy finanční potíže můžou mít vliv na jeho působení ve funkci místostarosty.

„Může jednat svobodně, pokud je naprosto charakterní. Nemůžeme si tím ale být jistí. Do hlavy mu nevidíme,“ dodal Vařejčka.

Vše se dalo řešit jinak, firma měla velký majetek, říká Kousal

Kousal ale pokus o svoje odvolání předloni ustál a ve funkci vydržel dodnes. Tvrdí, že kolegové v jeho domovském sdružení věděli o jeho problému s dostatečným předstihem. A dnes s odstupem času si nemyslí, že mu funkce místostarosty se zajištěným příjmem v jeho situaci pomohla.

„Upřímně mám nižší příjem, než jsem měl předtím,“ uvedl Kousal. To už nepracoval ve firmě HPS, ale ve společnosti Building Plastics jako obchodní zástupce. Tato společnost se zabývá rolovacími systémy. Kousal se tam chce vrátit, pokud na radnici skončí.

Firma HPS doplatila podle Kousala na druhotnou platební neschopnost v době, kdy bylo stavebnictví v krizi. Vše se ale podle něj dalo řešit jinak.

„Když se firma dostala do insolvence, tak měla movitý i nemovitý majetek v hodnotě, která převyšovala výši dluhů. My jsme počítali s tím, že to z toho bude uhrazeno. K tomu nedošlo,“ uvedl Kousal.

Díky voleným postům se politici dostali do vodárenských firem

Majetková přiznání dalších šéfů radnic na Vysočině už jsou tradičnějším čtením. Několik z nich dostalo k platu na radnici odměny za funkce ve vodohospodářských společnostech. Do nich se dostali díky svým voleným postům.



Mnozí starostové sepsali výši svých úvěrů, které splácejí. Kupříkladu u starosty Nového Města na Moravě Michala Šmardy (ČSSD) je to 950 tisíc korun, u jeho kolegy z Třeště Vladislava Hynka (KDU-ČSL) 317 tisíc a u místostarosty Žďáru nad Sázavou Josefa Klementa (KDU-ČSL) 1,6 milionu.

A ledečský starosta Zdeněk Tůma (nezávislý) pracuje kromě radnice pro firmu Watek, kde je společníkem. Jedná se o výrobce a dodavatele zařízení pro přípravu ultračisté vody pro laboratorní i technologické účely.

„Mám tam smlouvu na deset hodin týdně, dělám to až po práci tady,“ uvedl Zdeněk Tůma s tím, že tato jeho druhá práce nemá propojení s radnicí či městskými firmami.

A třeba místostarostka Havlíčkova Brodu Ivana Mojžyšková (ČSSD) si přivydělává jako jedna ze čtyř asistentek a asistentů poslance Pavla Antonína.