Němcová ještě v politice zůstane. Kandidátku ODS chce vést už pošesté

Že by kandidovala na Vysočině do některé z vyšších pozic a nebyla zvolená, to zažila čtyřiašedesátiletá Miroslava Němcová pouze jednou.

Stalo se to v roce 1996, kdy ještě její tvář neznala širší veřejnost tak dobře. Tehdy chtěla být senátorkou. Ve volební kampani se snažila. Pronajala si třeba žďárský zimní stadion a vyzvala své protikandidáty, aby obuli brusle a vyjeli na ledovou plochu.

„Třeba nechtějí jen bruslit v politice, ale postaví se i na reálný led,“ vyzvala je tehdy. V kampani Němcovou tenkrát podpořil přímo na Žďársku i Václav Klaus, tehdejší šéf ODS. Němcová v tom roce „dobruslila“ k vítězství v prvním kole. Ve druhém ale prohrála s lidovcem Jiřím Šenkýřem. Senátorkou se pak už nikdy nestala.

Soupeři v prvních volbách: Grebeníček a Lobkowicz

Poslankyní je ale nepřetržitě od roku 1998, kdy byla poprvé lídryní. Jen pro připomenutí, jaká to tehdy byla doba. Ještě neexistoval Kraj Vysočina, kandidovalo se za jižní Moravu. Za komunisty tak šel do voleb jako lídr a přímý soupeř Němcové Miroslav Grebeníček. A za nově vzniklou Unii svobody Michal Lobkowicz, tehdejší ministr obrany a bývalý člen ODS. Občanští demokraté tehdy skončili v Jihomoravském kraji druzí za ČSSD.

Letos je situace úplně jiná. Někteří z tehdejších členů Unie svobody jsou již zase zpátky v ODS.

A vedle Němcové se uchází o lídrovství ODS na Vysočině i exprimátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Sama Němcová nechtěla do tohoto týdne prozradit, jak se rozhodla o svém dalším působení v politice. V pondělí večer se sešla se svými nejbližšími osmnácti spolustraníky ve Žďáře nad Sázavou.

„Chtěla jsem se ujistit, že mohu být pro ODS přínosem. Po zvážení těchto okolností jsem dospěla k závěru, že ano. A rozhodla se kandidovat,“ potvrdila.

Byl u toho i lékař Jan Mokříš, předseda žďárské buňky ODS. On a jeho kolegové následně nominovali poslankyni, aby se stala lídryní na Vysočině. „Nikdo jiný ze Žďárska by neměl takovou šanci stát se lídrem. Budeme se ale snažit mít na kandidátce i nové osobnosti,“ uvedl Jan Mokříš.

Krajský předseda ODS Miloš Vystrčil je zatím zdrženlivý. Žádného ze tří zájemců o lídrovství otevřeně nepreferuje.

„Jsem rád, že je na pozici lídra konkurence. Paní Němcovou považuji za velmi silnou kandidátku. Další nominace mají Jaroslav Vymazal a Jan Tecl. Očekávám soutěž těchto tří kandidátů. Regionální sněm 27. února rozhodne, kdo povede kandidátku,“ uvedl Vystrčil.

Exprimátor Jihlavy Vymazal považuje Němcovou za ikonu ODS. „Já si jí osobně velmi vážím. Máme korektní vztahy. Členská základna rozhodne, kdo z nás se nakonec stane lídrem,“ dodal.

Také Jan Tecl považuje za správné, že Němcová chce ještě jednou zkusit volební soutěž. „Je dobře, že máme celou řadu lidí, kteří mají zájem nás v kraji vést. Nakonec ale stejně rozhodnou voliči,“ sdělil Tecl.

Zeman a Němcová

Miroslava Němcová se v posledních letech vymezuje proti působení prezidenta Miloše Zemana na Hradě. Když v pondělí oznamovala svoji kandidaturu ve Žďáru nad Sázavou, shodou okolností byl pouhých šest kilometrů od ní na běžkách v Novém Veselí prezident v rámci své dovolené.

Žďársko mají oba rádi, politicky jsou od sebe ale na míle daleko. Němcová se názorově rozešla i s dalším prezidentem Václavem Klausem, k němuž měla kdysi v rámci ODS velmi blízko.

Pokud se Němcová nakonec lídryní stane, je docela pravděpodobné, že se utká se současným hejtmanem a poslancem Jiřím Běhounkem v barvách ČSSD.

A taky se svým tradičním soupeřem Pavlem Kováčikem (KSČM). Ten jako jediný z Vysočiny je poslancem déle než Němcová, už od roku 1996. A letos chce být lídrem znovu.

Ostatní strany nemají tak jasné favority. Pryč jsou třeba doby, kdy za lidovce na Vysočině kandidoval opakovaně naproti Němcové jako lídr Jan Kasal.

Letos má největší šanci postavit se do čela kandidátky KDU-ČSL primář a poslanec Vít Kaňkovský.