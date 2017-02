Výrobce lyží Sporten koupil bývalý lyžař a desátý nejbohatší Čech

Novým vlastníkem Sportenu je nyní akciová společnost ConsilTech, kterou ovládá právě desátý nejbohatší Čech Tomáš Němec.



Posledním majitelem byl podnikatel Grzegorz Hóta a jeho společnost Allenton. To se však v prosinci v tichosti změnilo. Informaci o prodeji jako první přinesl web magazínu Forbes, výši transakce ani jedna ze stran nekomentovala.

„Sporten má potenciál, myslím si, že to může fungovat lépe. Bude s tím spojená spousta práce. Nešel jsem do toho jenom proto, že mám k lyžím blízko,“ řekl MF DNES Tomáš Němec, bývalý vrcholový lyžař.

Informaci potvrdilo i vedení firmy. „Uvidíme, jak si s novým majitelem sednu. V tuto chvíli víc nevím, ještě jsme spolu ani pořádně nemluvili,“ řekl ve čtvrtek odpoledne po návratu z veletrhu v Mnichově generální ředitel Sportenu Ján Hudák.

Miliardy Němec vydělal na prodeji gumáren

Nový vlastník do představenstva Sportenu dosadil během ledna svoje lidi, Tomáše Klápštěho a Ondřeje Paláta, které si přivedl z poradenské a investiční společnosti Patria Corporate Finance. Ve statutárním orgánu zůstal i Hudák.

„Představenstvo dosud nejednalo,“ uvedl k aktuální situaci Hudák, který ve Sportenu pracuje už 46 let. Dlouholetý šéf firmy byl dříve i menšinovým akcionářem.

Tomáš Němec je podle aktuálního žebříčku magazínu Forbes desátým nejbohatším Čechem s majetkem ve výši bezmála 16 miliard korun. V poslední době se o něm nejvíce mluvilo v souvislosti s prodejem gumárenského holdingu ČGS, který zahrnuje i značky Mitas, Rubena nebo Savatech, velké mezinárodní skupině Trelleborg.

Němec vlastnil ČGS napůl s Oldřichem Šlemrem, holding prodali předloni v listopadu za 31 miliard korun.

Sporten však není jeho první akvizicí v oblasti sportovního zboží. Němec má podíl ve skupině Levelsportkoncept, která v Česku zastupuje značky Leki, Kästle a Kjus či Mizuno.

Do Vánoc to nebylo nic moc, pak firmě vydělávaly hlavně běžky

Sporten aktuálně zaměstnává přes 160 lidí, loni vyrobil přes 95 tisíc párů lyží a obrat novoměstské firmy stoupl meziročně na 225 milionů korun. V době své největší slávy v devadesátých letech Sporten vyrobil 350 tisíc párů lyží a snowboardů ročně.

Podle šéfa Sportenu Hudáka je bilancování letošní zimy z pohledu ekonomiky předčasné. „Hodnotit budeme až na konci. Do Vánoc to nebylo nic moc, pak napadl sníh a zájem měli běžkaři. Je předpoklad, že se začnou doplňovat sklady,“ míní Hudák.

Zda byla sezona úspěšná, však bude vědět nejdříve v dubnu. Situaci Sportenu totiž ovlivňuje hlavně globální trh, 90 procent produkce Sportenu jde na export, firma vyrábí i pro známé zahraniční značky.

Sporten před dvěma lety vyjednával o spojení se slovinským výrobcem lyží Elan.

Forbes spekuluje, že ovládnutí Sportenu je pro miliardáře Němce jen předvoj před další expanzí v oboru.

Podle Jána Hudáka je nyní na prodej řada prestižních světových značek. „Tím myslím opravdu velkých a známých značek. Tváří se sice všechny jako velmi silné, ale až na jednu dvě mají všechny finanční problémy,“ podotkl k aktuální situaci na trhu Hudák.

„Ať firma dál roste a mám se v důchodu na co dívat.“

Zda bude sedmašedesátiletý manažer pokračovat v čele firmy, zatím není jasné. „Moje jediné přání je, aby pokračovalo něco, co šestačtyřicet let buduji. Abych se pak mohl v důchodu dívat, jak firma roste dál. To bych měl radost,“ řekl.

Lyže se na Novoměstsku vyrábí už od roku 1896, kdy první vyrobil Adolf Slonek z Rokytna. Jeho následovníky a další místní výrobce pak v padesátých letech minulého století pohltil národní podnik Sport, časem vznikl u Pohledce nový závod na zelené louce. Po komplikované privatizaci se přeměnil ve značku Sporten.

Nyní vyrábí nejen běžecké a sjezdové lyže a snowboardy, ale také nejrůznější speciály. Posledním hitem je technologie skin neboli „tulení pásy“ využívané místo stoupacích vosků na běžky.