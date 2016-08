Rekordman odříkal 2989 číslic v čísle Pí. Byl zklamaný, chtěl pět tisíc

Bývalý inženýr ekonomie zvládl za 14 minut a 51 vteřin přeříkat v Pelhřimově - městě rekordů - celkem 2 989 po sobě jdoucích číslic v Ludolfově čísle, nebo-li čísle „Pí“, které z matematického hlediska vyjadřuje poměr obvodu kruhu k jeho průměru.



„Pro mě je to ale prohra, ostuda,“ nechal se slyšet Michael Hák bezprostředně poté, co se stal novým českým rekordmanem. Jeho předchůdce Jan Šťastný jich přitom přeříkal „jen“ 1 024. „Pro běžného smrtelníka ani to není normální,“ usmíval se prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov Miroslav Marek, který pokus dozoroval.

Nový rekordman ovšem nepřekonal pouze svého předchůdce v této disciplíně, „zválcoval“ také Františka Košňara, který dokázal zpaměti napsat před sedmi lety celkem 2009 čísel následujících za desetinou čárkou čísla „Pí“. A to rovněž bez jediné chyby.

„Přitom odříkávání je mnohem těžší, než psaný projev. Ten, kdo píše, se může k předchozím číslům vrátit, přepsat je, opravit...,“ uznale pokyvoval Marek hlavou nad výkonem Michaela Háka.

Pěti tisíc číslic si chtěl dát k narozeninám. Nevyšlo to

Ludolfovo číslo je jakousi celebritou mezi všemi ostatním čísly. Proto láká lidi už od nepaměti. „Aktuálně to vypadá tak, že přesnost toho čísla, které je nekonečné, je vypočítaná na pět bilionů míst za desetinou čárkou. Speciálně k tomu účelu sestrojený počítač to počítal nepřetržitě 90 dnů,“ prozradil Marek.

Výkon 2 989 je od 31. srpna novým českým rekordem, ovšem k tomu světovému má Michale Hák ještě pořád dost daleko. „Nějaký Japonec přeříkal 68 tisíc čísel, což je oficiální rekord. Ovšem uvádí se také neoficiální a ten hovoří dokonce o sto tisících,“ prozradil čiperný důchodce z Prahy.

On sám je prý schopný přeříkat 5 112 čísel. „Proto jsem z těch necelých třech tisíc tady tak zklamaný,“ povzdechl si. „V těch pět tisíc jsem věřil, chtěl jsem si to dát jako dárek k nedávným sedmdesátinám,“ dodal.

Zapamatování si po sobě jdoucích čísel je jeho velkým koníčkem. „Vzniklo to náhodou. Před pár lety jsem se v televizi díval na pořad Hodina pravdy, kde se nějaká dívka měla naučit sto čísel za týden. A ona udělala chybu. Tak jsem to pak zkusil a já se je naučil za dva dny,“ prozradil nový český rekordman.

Čísla mu jdou, jména a jazyky si ale nezapamatuje

Od ledna 2013 se tedy vrhnul na Ludolfovo číslo, které se prý nejlépe učil v rušných pražských ulicích. „Jezdil jsem do práce a strašně jsem se rozčiloval na křižovatkách. A tak, když jsem musel stát a čekat, tak jsem se učil čísla. Na jednu křižovatku jich vycházelo deset až patnáct,“ přesvědčoval.

Skvělou vizuální paměť však nemá úplně na všechno. „Třeba jména, to je pro mě tragédie. Ani žádný cizí jazyk bych se nenaučil. To jsou prostě slova a mně jdou jenom čísla,“ vysvětloval.

Doma prý o jeho plánech na překonání českého rekordu nikdo nevěděl. „Manželka mi nevěří, že si to opravdu pamatuji. Myslí si, že na to existuje nějaký fígl,“ smál se Hák. „Až těsně před cestou jsem to řekl synovi, protože jsem potřeboval, aby mě do Pelhřimova dovezl,“ dodal.

A co si o výkonu svého otce myslí Michael Hák junior? „Jsem strašně překvapený, že se to naučil. Zvlášť proto, že vím, jak strašně zapomíná,“ hlásil.