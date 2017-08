Na jízdenky v jihlavské MHD by do budoucna měla stačit platební karta

Jízdní řády jihlavské MHD se vrátí před prázdniny Přes prázdniny jezdila jihlavská městská hromadná doprava v upraveném režimu. Od 1. září se její provoz vrací v pracovní dny do původního předprázdninového režimu.

Na trolejbusových linkách A, B, BI budou od ranního výjezdu do asi 18 hodin intervaly mezi jednotlivými spoji 12 minut. Na nejvytíženější lince C bude navíc v době do 8 hodin a od 13 hodin do 18 hodin interval zkrácený na 9 minut.

se posune čas odjezdu u odpoledního spoje ve směru k Bosch Diesel. Na trolejbusové lince E bude posunutý odjezdu ranního víkendového spoje na 6:17 z konečné zastávky Motorpal hala. Zdroj: Magistrát města Jihlavy