Měřín opět zažil živý betlém. Je to vrchol roku, říká chovatelka velbloudů

„To jsou moji velbloudi, jedenáctiletý Šajtan a skoro pětiletá Gejša,“ představila chovatelka Žaneta Krátošková. Středem zájmu a v obležení dětí a fotografů byli před dopoledním představením i po něm.

Víc než hodinové výpravné představení si poprvé užila také Kateřina Jílková v roli Marie putující s Josefem do Betléma kvůli sčítání lidu.

„Nikdy předtím jsem v představení nehrála, ale trému jsem neměla, je tady totiž skvělá parta lidí. Obavy jsem měla jen ze svého nachlazení,“ líčila žena z Měřína. I přesto zvládla i naživo zpívat, místní muzikant a skladatel Petr Kožený pro představení opět složil několik písní. Ale zazněly také známé koledy.

Marii s Josefem dala zabrat půlroční Terezka, kterou tvůrci vybrali pro roli Ježíška. „Pěkně se kroutila, ale i tak byla senzační. Byli jsme s Josefem domluvení, že kdyby miminko zlobilo, prohodíme se,“ prozradila Kateřina Jílková. A večerní představení v půl deváté? „To už bude určitě brnkačka,“ prohodila s úsměvem.

Organizátorům vyšlo dopoledne počasí, v týdnu se vzhledem k předpovědi obávali deště. Nakonec z toho byla vánoční idyla, ke které pomohla jinovatka na okolních stromech v areálu za kostelem, kde vyrostla scéna a také montované tribuny pro zhruba tři tisíce diváků.

I přes počáteční obavy bylo nakonec i dost zvířecích „herců“. „Nakonec se nám podařilo sehnat i ovečky,“ ulevilo se organizátorce a scenáristce Tereze Motyčkové.

Velbloudi kvůli daleké cestě nemuseli na páteční generálku. „Jezdíme až na Štědrý den a jdeme na scénu,“ popisuje Krátošková. „Trošku se obávám, že uděláme na place ostudu,“ řekla velbloudářka, než zamířila do průvodu tří králů.

Neudělali. „Černý vzadu“ Baltazar dojel na Šajtanovi až k Herodovu paláci a pak i s kadidlem až k jesličkám. Gejša kráčela za nimi.

Zatímco většina herců mířila po dopoledním představení domů, aby stihla připravit vše na vánoční svátky, velbloudi nezaháleli. „Mezi dopoledním a večerním představením stihneme ještě živý betlém v Osové Bítýšce,“ prozradila chovatelka. „Je to honička, bejt mezi velbloudáři jednička,“ vtipkovala Krátošková.

Do Měřína se chovatelka s velbloudy ráda vrací. „Jsme tu už asi popáté nebo pošesté. Je to nádherné představení, pro nás je to vrchol celého roku.“ Pokud autoři představení budou mít zájem, zřejmě se tu objeví i v dalších letech. Velbloudi se totiž dožívají třiceti až čtyřiceti let, Šajtan s Gejšou tak mají spoustu představení před sebou.