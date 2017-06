Na prkna Horáckého divadla míří maxipes Fík, do hry se zapojí i děti

„S nápadem na inscenování pohádky Maxipes Fík přišli původně naši herci - ideální představitelé obou hlavních rolí Vlaďka Vokůrková a Petr Soumar,“ komentuje vznik nové pohádky dramaturgyně Barbora Jandová.



Příběhy přerostlého mluvícího inteligentního psa Fíka a holčičky Áji, kteří spolu žijí v Ahníkově u Kadaně, vymyslel a napsal před více než čtyřiceti lety Rudolf Čechura. A nakreslil je Jiří Šalamoun.

„Také naše divadelní podoba ctí předlohu a známou výtvarnou podobu. Stejně tak hudbu Petra Skoumala,“ připomíná Jandová.

Vlaďka Vokůrková a Petr Soumar spolu s režisérem Pavlem Šimákem upravili Maxipsa Fíka podle knížky Rudolfa Čechury do divadelní podoby a vymysleli představení, ve kterém jsou děti aktivně zapojeny a stávají se jeho spolutvůrci.

Představitel hlavní role na zkoušce propotil kostým skrz naskrz

„Právě interakce s dětmi a jejich vlastní zážitek - to, aby se jen pasivně nedívaly - je pro nás nejen při této pohádce důležité. A je to tím, co nás na Maxipsovi baví...“ říká režisér Pavel Šimák.

Postavu maxipsa Fíka zná dokonale jeho herecký představitel Petr Soumar. „Jako dítě jsem na této pohádce vyrostl. Je vtipná, laskavá a chytrá. Navíc jako velký milovník psů k ní mám velmi blízko. Velmi hezky je v ní vykreslen vztah člověka ke psu,“ vysvětluje Soumar.

V dalších rolích se kromě Petra Soumara a Vladimíry Vokůrkové představí František Mitáš (vlevo) a Ondřej Šípek (uprostřed). Malí diváci budou moci průběh pohádky ovlivnit. „Nechceme, aby se jen pasivně dívali,“ říká režisér Pavel Šimák.

Během představení právě on na sebe oblékne velmi hustý a chundelatý kostým psa Fíka. „Při prvním zkoušení jsem jej propotil skrz naskrz,“ směje se.

Na práci pro dětského diváka se už těší. „Na Malé scéně jsem pro děti už dlouho nehrál, což je škoda, protože mě to baví. Děti jsou úžasné v tom, že přistoupí na jakýkoli divadelní jazyk. Jen musíte hrát poctivě a s obrovským nasazením,“ dodal.

V dalších rolích se kromě Soumara a Vladimíry Vokůrkové představí František Mitáš a Ondřej Šípek. Pohádka o maxipsu Fíkovi vystřídá na Malé scéně Autopohádky, které mohou děti i dospělí naposledy zhlédnout 19. června v 17 hodin.

Příběh maxipsa Fíka bude reprízován i v příští sezoně.

Pro děti divadlo připravilo i speciální sešit o svém zákulisí

Nejmenším divákům Horáckého divadla v Jihlavě je věnován i další projekt. Divadlo vydalo interaktivní sešit s názvem Jak se dělá divadlo. Tento divadelní zápisník je koncipovaný jako součást divadelních exkurzí zákulisím Horáckého divadla.

„Nejmladším dětem z prvního stupně základních škol představuje jednotlivé divadelní profese, zákulisí Horáckého divadla a vznik divadelní inscenace. Jeho součástí jsou hry a úkoly, které navazují na prohlídku divadla,“ uvedla jeho autorka Barbora Jandová.

O obrazovou část se postarala grafička a výtvarnice Johanka Ovčáčková.