Máslo by mělo stát 45 korun, shodli se výrobci na Mlékárenském dni

„Svět prožívá renesanci másla. Přišlo se na to, že živočišný tuk je ke konzumaci vhodnější než tuk rostlinný,“ obhajoval rostoucí cenu másla předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.



Podle něj by cena za kostku másla kolem 45 korun byla reálná a vyhovující všem stranám. „Že je to momentálně více, je dáno vyšší poptávkou a snížením výroby. V Česku poklesla výroba másla meziročně o šest procent,“ uvedl Kropáček.

Za snížením výroby másla podle účastníků zahajovací konference může více věcí. Jednou z nich je nedostatek tuku, který se ve větší míře využívá k výrobě jiných mléčných produktů.

„Prosperita a vyšší mzdy se odrazily ve větší spotřebě tučnějších výrobků. Tuk pak chybí při výrobě másla,“ zmínil předseda Potravinářské komory Stanislav Kozák.

„Zvyšujeme tučnost o jeden stupeň u všech našich výrobků,“ potvrdila Dana Černá ze společnosti Interlacto, do níž spadá i mlékárna v Jihlavě. Ta chystá na příští rok zásadní modernizaci své máslárny.

Cena másla v posledních týdnech atakuje historická maxima:

VIDEO: Máslo je nejdražší v historii. Co může za rostoucí ceny? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čína přišla máslu na chuť. Co se do ni dováží, chybí jinde

Podle Kozáka má zásadní vliv na cenu másla i rušení mléčných kvót Evropskou komisí. „Kvóty fungovaly dobře. Asi právě proto je komise zrušila, a ještě k tomu v ten nejméně vhodný okamžik,“ kritizoval.

Evropská komise navíc přišla s platbou za snižování mléčné produkce, na což i někteří čeští farmáři přistoupili.

V globálním měřítku dělá v oblasti másla největší pnutí Čína. Máslu přišla na chuť a za poslední rok o šestnáct procent zvýšila jeho dovoz. Při propojení světových trhů pak máslo chybí jinde. „V Evropě mléko chybí, naopak v Americe jeho produkce stoupá,“ konstatoval Kopáček.

Podle něj je spotřeba másla v Česku dlouhodobě konstantní, pohybuje se v průměru kolem pěti až pěti a půl kilogramu na osobu a rok. To, že v některých obchodech chybí, považuje Kopáček za důsledek zvýšeného zájmu o něj:

„Neleží na pultech obchodů, ale v ledničkách a mrazácích spotřebitelů,“ říká.

Ve světě je másla pořád stejně, říká odpůrce regulací

Jasného viníka současného zdražování másla a jeho nedostatku vidí tajemník Českého komitétu Mezinárodní mlékařské federace Oldřich Obermaier.

„Ve světě je másla pořád stejně. Kdyby se do něj orgány Evropské unie a České republiky nepletly, nebyly by s ním žádné problémy,“ podotkl známý zastánce co nejvolnějšího trhu bez regulací.

Spousta zákazníků se obrátila na ministerstvo zemědělství, aby zajistilo levnější cenu másla. Ovšem jak jeho zástupkyně Zdeňka Třísková upozornila, není to možné.

„Do jednotlivých obchodních smluv nevstupujeme a ani vstupovat nemůžeme. Největší problém vidím v cenové politice řetězců,“ dodala.

Ani Kopáčkovi se nelíbí, že řetězce upřednostňují levnější dovozové mléčné výrobky před českými. „Prodávají zahraniční produkty za dumpingové ceny,“ řekl.

Loni se v českých obchodech prodalo 46 procent mléčných výrobků z dovozu.

Ministr zemědělství opět dodržel tradici a do Přibyslavi nepřijel

Naopak všichni přítomní si pochvalovali, že mléčná krize po třech letech skončila. Zatímco loni se výkupní cena mléka pohybovala jen těsně nad úrovní šesti korun za litr, nyní je to již osm korun a šedesát haléřů.

Mlékárenský den je tradiční zářijová přibyslavská akce. Letos se koná již po šestadvacáté.

„Dodržujeme tradici. I letos se ministr zemědělství na poslední chvíli omluvil,“ podotkl za všeobecného smíchu přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Hlavní program se odehraje v sobotu. Na náměstí a v radničních sklepeních své výrobky představí, nabídne k ochutnání a koupi a ucházet se bude o ceny jednadvacet mlékáren z velmi širokého okolí.