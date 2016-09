Sáblíková ve Žďáře vedla sourozence do školy, pak dostala medaili

8:53 , aktualizováno 8:53

„Jé, hele, to je Martina Sáblíková. Té přece fandíš!“ otočila se jedna z maminek proudících 1. září do školy ve Žďáře nad Sázavou k dceři. Nespletla se. Hvězda ledových oválů, ač se maskovala tmavými brýlemi, doprovázela na první cestě do školy svoje nevlastní sourozence, dvojčata Martina a Báru.