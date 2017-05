Při první cestě přes Jihlavu Marie Terezie vkročit do města nesměla

Výstavy o Marii Terezii Nejvíce exponátů je v současnosti k vidění v Rakousku. Výstavy v Praze a Jihlavě se teprve připravují.

Zámek Schönbrunn: V muzeu kočárů se návštěvníci dozvědí o tom, jak Marii Terezii bavilo jezdit na koni. Nechybí ani luxusní kočáry či vůz pro karusel - souboj navazující na tradici středověkých rytířských turnajů.

Hofmobiliendepot Vídeň: Pokud se vydáte do muzea nábytku, seznámíte se s početnou rodinou Marie Terezie. Zámek Hof: Na rakouském venkově není větší zámecký areál než tento. Téma zdejší expozice je „Spojenci a nepřátelé“. Zámek Niederweiden: Památka kousek od Bratislavy představuje éru válek i reforem. Klášter Klosterneuburg: V nedalekém klášteře poblíž Vídně je výstava s názvem Církev, klášter, císařovna. Klášter ji umístil do klenotnice a císařských komnat. Třeboň: V Domě Netolického je výstava Císařovna Marie Terezie a to, co z jejího panování zůstalo. Potrvá do 11. června. Kladruby nad Labem: Národní hřebčín věnuje Marii Terezii muzejní noc. Na 27. května zde chystají kostýmované prohlídky.