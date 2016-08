Malí hrdinové s hasičskou stříkačkou končí svoji show. Už moc vyrostli

Vzduch rozčísne požární siréna, z auta vyskakují tři hasiči, jeden z nich spěchá prohledat hořící domek. „Nosítka!“ volá na své kolegy. Společně přenášejí do bezpečí bezvládné tělo a pokouší se je oživit.

Ne, nejde o rutinu ze života profesionálních hasičů. Takhle baví sebe i publikum už čtyři roky exhibiční jednotka malých jamských hasičů v sestavě Petr a Martin Staří a Jan Kabrda.

„Kluci začínali před čtyřmi roky, to byly nejmladšímu z nich teprve dva roky,“ vypráví starosta SDH Jámy a ­otec dvou chlapců Petr Starý starší.

Nejdřív vystupovali se zmenšenou replikou koněspřežné stříkačky, před dvěma lety jim tátové pořídili dokonce repliku historického automobilu poháněného motorem z pily. Zájem o malé hrdiny je pořád obrovský, vystupovali i ­na Slovensku.

„Jeden rok jsme napočítali snad patnáct vystoupení, letos jich bude kolem desítky,“ počítá Starý.

V červnu se blýskli například při oslavách založení žďárského zámeckého sboru a – už tradičně – při domácí soutěži koněspřežných stříkaček. „U nás předvedli ve spolupráci s modeláři zásah na hořícím letišti, tahali letadlo z hangáru,“ popisuje.

Možná vyrazí ještě za rok do Slavkovic

Zbývají poslední letošní vystoupení. „V Telči na výstavě historické techniky, pak na Mitrově a 10. září v Oslavanech,“ říká hasič.

Bude to definitivní konec parádního čísla, jehož hrdinové pomalu, ale jistě odrůstají dětským uniformám?

„Kluky to sice pořád baví, ale už jsou velcí a nemá to ten efekt, jako když začínali. Ještě nás přemlouvají Slavkovice, aby se tam kluci ukázali za rok při jejich oslavách. Uvidíme, jak to dopadne,“ říká Starý.

Najdou se ve sboru nástupci tria, které před třemi roky pomohlo Jámám k titulu Vesnice roku Kraje Vysočina, když zaujali hodnoticí komisi? „Není to jen o dětech, ale také o rodičích, kteří musí jezdit s nimi. Tihle kluci to měli jednodušší, protože jsou odmala mezi hasiči. Ale auto pro jistotu prodávat nebudeme,“ ujišťuje starosta jamských hasičů.