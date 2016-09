Zlatý Krpálek má svoji hvězdu v bítešském chodníku slávy. Pokřtil ji

Co je platné, že mu všichni přejí, aby se brzy „projedl“ do vyšší váhové kategorie, když on kolikrát nemá na jídlo ani pomyšlení. „V poslední době jsem spíš zhubnul. Těch pozvánek na nejrůznější akce je totiž tolik, že často ani nestíhám jíst,“ svěřil se na jihlavském Masarykově náměstí zlatý hrdina z Ria.

Krátce poté zasedl společně s legendárním fotbalovým brankářem Jaromírem Blažkem za stůl v jednom z připravených stanů a bezmála hodinu se oba v rámci doprovodného programu Jihlavského půlmaratonu podepisovali sportovním fanouškům nejrůznějšího věku.

„Moc gratulujeme, Lukáši. Byla to paráda, dívala se celá naše rodina,“ slyšel Krpálek co chvíli.

„I pro mě to bylo skvělé. Prožívám nejlepší rok. Získal jsem zlato na olympiádě a navíc se mi ni narodil syn Toník,“ reagovala s úsměvem nová česká sportovní ikona.

Postupem času však bylo čím dál jasnější, že na čerstvého olympijského vítěze už je toho opravdu dost. Sotva stihnul odstartovat výstřelem ze startovací pistole závěrečnou část letošního Jihlavského půlmaratonu, už musel utíkat k autu, aby byl včas na další slavnostní akci.

Na chodník před známou restaurací U Rašů ve Velké Bíteši totiž nově přibyla do zdejšího chodníku slávy hvězda s jeho jménem.

„Je to moc hezké, samozřejmě mě to těší. Když mi řekli, že do té vybrané společnosti budu odteď patřit i já, měl jsem obrovskou radost,“ připomněl Krpálek, že před ním už vryli do chodníku svoji „značku“ například také zpěvák Karel Gott, kapela Elán či zlatá skifařka z londýnské olympiády Miroslava Knapková.

Svaly ano, tuk ne

Společně s Krpálkem byli na pódiu při nedělním křtu jeho hvězdy ve Velké Bíteši také další významní hosté. Jako třeba legendární hokejový útočník Jozef Golonka. „Máme tady sportovce, který si z olympiády přivezl bronz a stříbro, a teď jsme to díky Lukášovi takhle pěkně zkompletovali,“ pochvaloval si majitel zmiňované restaurace Jiří Rauš, který nedělní křest hvězdy propojil s populárními bítešskými hody.

A také ve Velké Bíteši nakonec dostal Krpálek jako poděkování veliký dárkový koš plný dobrot. „Moc děkuji. Jen si budu muset dát pozor, abych opravdu přibral svalovou hmotu a ne tuk,“ smál se Krpálek.