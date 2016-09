Opravu první tramvaje Jihlava nechystá, její torzo ale lidem ukázala

Jihlavská tramvaj číslo 1 je v nepojízdném stavu. Torzo stojí v ­garáži v bývalých pístovských kasárnách. Osud jedničky mohl ovšem být daleko horší. Sloužila totiž od 50. let až do roku 2012 jako seník na Opavsku. Pak ji město Jihlava odkoupilo.



Tramvaje v Jihlavě Tramvaje v největším městě Vysočiny jezdily v letech 1909 - 1948. Trať z náměstí na nádraží měřila přes 2,7 kilometru, bylo na ní celkem osm zastávek. Vozy na ní mohly dosahovat maximálně rychlosti 20 kilometrů za hodinu, největší kopec byl u bývalé tabačky (dnes areál Jihlavských teras, někdejší Tesla). Tehdy jízda z centra Jihlavy na nádraží trvala 14 minut, dnes ji trolejbus na trase A zvládne za poloviční čas.



„V současné době se o rekonstrukci tramvaje neuvažuje, je to u ledu,“ řekl iDNES.cz Karel Trojan z jihlavského odboru dopravy.

Důvodů pro své tvrzení má víc. Jedním z nich finanční náročnost opravy, druhým pak skutečnost, že Jihlavou už dávno žádné tramvajové koleje nevedou. „Bylo by proto lepší zrekonstruovat nějaký starý autobus nebo trolejbus. Ty vraky tady taky jsou. Po modernizaci by se tato vozidla mohla po městě projet,“ vysvětlil rozdíl Trojan.

Jihlavská tramvaj číslo 1 je sice zrezivělá a chybí jí celá řada dílů. Ale ledacos se zachovalo - kupříkladu jedna lavice pro cestující či police na zavazadla. Cedulky upozorňují například na cestování pouze s platnou jízdenkou.

O tom, že se takový elektrický dopravní prostředek bude ve městě zavádět, rozhodli jihlavští radní před 110 lety. Stalo se tak přesně 12. října 1906.



Provoz začal od 26. srpna 1909. Zajišťovaly ho nejdříve tři vozy vyrobené ve Štýrském Hradci v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Měly červenobílou barvu.

Dodnes stojí někdejší vozovna i secesní most

Po provozu tramvají se toho ve městě do dneška moc nedochovalo. Ještě stojí někdejší tramvajová vozovna. „Tramvajím sloužila do roku 1948, kdy byla adaptována pro trolejbusy. Ty odtud byly vypravovány do roku 1965, než začal fungovat stávající areál Dopravního podniku města Jihlavy v Brtnické ulici,“ připomněl Karel Trojan. Vozovna je však v tom domě nadále - jen s tím rozdílem, že tam své autobusy pro svozy diváků parkuje Horácké divadlo.

Stojí i secesní „tramvajový“ most v lokalitě U Jánů. Začal se stavět v roce 1908. To proto, že dosavadní dřevěné přemostění by tramvajový provoz neumožnilo.

„Jedná se o jeden z prvních železobetonových mostů u nás. Automobilové dopravě sloužil až do roku 1981, kdy se v jeho sousedství otevřel nový most,“ zmínil Trojan. Secesní most nyní slouží chodcům a cyklistům. Jako památka na tramvajový provoz jsou v něm po celé délce položené žlábkové koleje.

„Zvažujeme, že by podobný tramvajový pomníček mohl být i na Masarykově náměstí. Koleje bychom měli,“ zmínil úředník odboru dopravy.

Možná je oprava vozu, ale i jeho konzervace

Památkáři zmiňují, že Jihlava by na případnou rekonstrukci své první tramvaje mohla získat dotace. „Historický vůz číslo 1 v Jihlavě je naprostý unikát, zaslouží si stávající památkovou ochranu. Co se týče jeho opravy, na takto unikátní památky lze využít řadu dotačních programů, které vyhlašuje například ministerstvo kultury. Granty poskytují také krajské úřady,“ konstatovala mluvčí Národního památkového ústavu v Telči Ilona Ampapová.



Třináct vzácných tramvají V Ústředním seznamu kulturních památek je v současné době vedených celkem třináct tramvajových vozů, jihlavská jednička mezi ně patří. Jeden vůz jinak pochází z Plzně, tři z Olomouce a osm z Ostravy. Nejstarší dochovaná tramvaj je právě ta plzeňská - tramvajový vůz č. 18 pocházející z roku 1899. Jeho autorem byla firma Brožík a syn. „Tramvaj prošla odbornou renovací a dnes slouží příležitostně k historickým jízdám. Hned za ní bychom chronologicky řadili tramvaj z Jihlavy, další nejstarší tramvaj vedená v seznamu je olomoucká tramvaj číslo 16. Ta je z roku 1912,“ upřesnila Ilona Ampapová z Národního památkového ústavu.



Podle památkářů se nabízí buď varianta obnovy vozu do původního stavu a doplnění chybějících částí tramvaje podle historických fotografií a dokumentace. „Možná je též konzervace současného stavu a zachování současné podoby tramvaje pro případnou budoucí rekonstrukci či přímo prezentaci stávajícího stavu,“ doplnila Ampapová.

Jednička je jediným z jihlavských vozů, jenž se zachoval. „Jihlavský vůz je jedním z mála představitelů metrového rozchodu kolejí. Existují tři vozy jablonecké, které jsou ve vlastnictví Technického muzea v Brně a Dopravního podniku Liberec, vrak libereckého vozu, vůz z Ústí nad Labem, vrak vozu z Mariánských lázní a jeden opavský vůz,“ vyjmenovala Ampapová.

Jihlava by se také mohla rozhodnout pro stavbu repliky. Touto cestou šly České Velenice. Letos v létě spustily atrakci - provoz repliky historického trolejbusu z roku 1907. Udělal ji valašský kolář Augustin Krystyník.

Evropský týden mobility v Jihlavě má bohatší program, jeho součástí jsou třeba i jízdy historickými autobusy.