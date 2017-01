Třebíčsko má nejvíc nezaměstnaných, nová továrna přesto pracně shání lidi

„Koncem prosince byla po stavební stránce ukončena první plánovaná etapa výstavby závodu v Třebíči. Začali jsme navážet technologii a koncem ledna plánujeme spustit zkušební provoz. Nyní probíhají přesuny technologií a ověřovací procesy pro sériovou výrobu,“ uvedl jednatel společnosti Jopp Dušan Brym.

Samotnou výrobu by firma chtěla zahájit hned na počátku února, pojede se v třísměnném provozu.

„Přivítáme šikovné lidi, kteří se chtějí třeba naučit něco nového. Operátory NC strojů, ale i pracovníky pro výstupní kontrolu, ruční montáže a podobně. Ženy i muže,“ říká Brym.

V počátku firma otevře šedesát pracovních míst, do pěti let ale bude potřebovat dvě stě zaměstnanců, půjde tak o středně velký podnik.

V Třebíči se budou zpracovávat výrobky v oblasti takzvaného třískového obrábění. „Obráběcí centra v Třebíči umějí soustružit, frézovat a vrtat,“ upřesnil Brym.

Už teď je jisté, že první velké zakázky budou pro firmy Bosch a ZF. Koncem roku by pak chtěli odstartovat nové projekty pro zákazníka Thyssenkrupp Bilstein.

Firmy zajímají ubytovny pro zahraniční pracovníky

Ve Velkém Meziříčí zůstanou montáže řazení do automobilů a výroba dílů z plastu. Brym je poměrně spokojený s dopravní dostupností Třebíče.

„Je vcelku dobrá, v současnosti jízda odtud do Meziříčí nezabere ani půl hodinky. Pokud by se podařilo realizovat záměr obchvatu Velkého Meziříčí, situace by se ještě zlepšila,“ podotkl jednatel.

Připustil ovšem, že jedna potíž se vyskytla: v současnosti trvá déle sehnat lidi do výroby než dřív.

Jeho slova potvrzuje místostarostka Třebíče Marie Černá. „Je to trend, který platí i pro celou řadu jiných podniků v okolí. A je to zajímavé. Protože z pracáku nám hlásí za celý bývalý okres Třebíč k 31. prosinci loňského roku nezaměstnanost 6,8 procenta, nejvíc z pěti regionů na Vysočině. Přitom firmy nemůžou sehnat lidi, nebo jen s velkými problémy,“ říká Černá.

Třebíčsko má stále v rámci republiky 14. nejvyšší počet lidí bez práce ze 77 regionů.

„Začíná se objevovat něco, co nás před čtyřmi lety ani nenapadlo. Firmy se rozhlížejí po ubytovacích zařízeních, kam by nastěhovaly zahraniční pracovníky, jak to teď vidíme například na Pelhřimovsku. Zajímají se i o případnou změnu územního plánu. Tedy že by v areálech svých fabrik mohly postavit i ubytovací kapacity,“ podotkla Černá.

Z národností už se na Třebíčsku objevují Maďaři či Bulhaři, podle Černé jsou pro podniky zajímaví i Ukrajinci či Rumuni. Podniky už sondovaly i na třebíčském městském úřadě, zda nemá volná místa v ubytovnách.

V Třebíči vzniknou menší provozy ještě v nové průmyslové zóně u výpadovky na Pocoucov. Budou to odnože místních firem, které potřebují růst. Vzniknou další desítky pracovních míst.