Návodčí jsou nejtěžší zbraní, při cvičení už navedli na cíl desítky letadel

Nad Českou republiku se každý den vydávají z britských ostrovů americké strategické bombardéry B-52 a B-1, z Německa přilétají tornáda a z Maďarska gripeny. Celkem se do Ample Strike, které je největším cvičením na českém území se zahraniční účastí, zapojuje 17 spojeneckých a partnerských států.

Cílem Ample Strike je podle náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře, který cvičení sledoval, hlavně výcvik předsunutých leteckých návodčí. Řekl, že se trénuje také překonávání protivzdušné obrany, tankování za letu nebo součinnost palby na cíl.

Letečtí návodčí jsou ve všech armádách elitní vojáci. Jejich úkolem je navádět piloty na cíl, pohybují se proto často v nebezpečných oblastech. S piloty komunikují v angličtině, požadavkem tak je nejen výborná fyzická a psychická kondice, ale také dobrá znalost tohoto jazyka.

Podle leteckého návodčího Davida Brouma v české armádě působí asi tři desítky jeho kolegů. Většina z nich je zařazena pod náměšťskou základnu, další jsou u speciálních sil. S jejich výcvikem armáda začala v roce 2001.

Psychicky náročná profese. Návodčí svazuje zodpovědnost

Podle Brouma délka výcviku záleží na tom, odkud letecký návodčí přichází. „Jestli je z průzkumných jednotek a má už nějaké zkušenosti předtím, tak se ten výcvik výrazně zkrátí. Pokud k nám jde jako zelenáč, tak je nutné ho naučit všechny ty věci, které už mají ostatní zažité,“ řekl.

Výcvik může trvat rok a půl až dva a půl roku. Až poté je návodčí plně kvalifikovaný a může odjet do zahraniční operace.

Broum poznamenal, že letecký návodčí je časově, ale i fyzicky a hlavně psychicky náročná profese, protože nese odpovědnost za bezpečí vojáků i civilistů na zemi.

„Vy jste vlastně nejtěžší zbraní na bojišti, abych to tak řekl, jelikož letecká munice dělá mnohem větší škody než organické nebo ruční zbraně. Takže ta zodpovědnost je na vás, jak bude dopravena ta nejtěžší zbraň na cíl,“ podotkl.

Do cvičení se zapojí 1 300 vojáků a téměř 40 kusů techniky. V pondělí piloti vzlétli téměř padesátkrát a ve vzduchu strávili 87 hodin. Na cíl byli navedeni 110krát. Do výcviku je zapojeno 20 týmů leteckých návodčích, což je o několik méně než loni. Podle vedení Ample Strike ale o to náročnější úkoly musí plnit.

Vojáci předvedli zničení nepřítele v zastavěné oblasti

Například před Bečvářem ve vojenském areálu Vícenice u Náměště nad Oslavou předvedli zničení nepřítele v zastavěné oblasti. Podle scénáře byla jednotka napadena protivníkem, i přes příchod posil ale pěší jednotky nebyly schopny nepřítele zničit. Jejich velitel proto požádal o leteckou podporu.

Na pozice protivníka několikrát zaútočil český bitevní vrtulník Mi-35/24, poté je napadl slovinský bitevník PC-9. Do akce se zapojila i jednotka aktivních záloh. Ti mají při cvičení na starosti hlídání základny. Letos se poprvé zapojily i jednotky leteckých aktivních záloh, které byly zřízeny od začátku roku.

Cvičení ve vojenských výcvikových prostorech Boletice a Libavá a na leteckých základnách a letištích v Bechyni, Čáslavi, Náměšti nad Oslavou a Pardubicích potrvá do 12. září.