Mladý muž zemřel na prasečí chřipku, matka chce po nemocnici statisíce

Policie vyšetřování na podzim 2013 odložila s tím, že v trestním řízení se vina zdravotnického zařízení neprokázala.

Nyní se matka mladého muže soudí s nemocnicí v občanskoprávním sporu na ochranu osobnosti. Žádá finanční kompenzaci 400 tisíc korun za závažné duševní útrapy, kterým byla a je vystavena.

„Jsem přesvědčena, že lékaři v Třebíči pochybili. Syn odcházel do sanitky po svých a vrátil se mi mrtvý. Řada okolností je podivných,“ pravila žena před soudní síní.

„Podle mého zjištění mu v Třebíči podávali antibiotika v době, kdy měl být léčen antivirotiky. Lék Tamiflu mu podali pozdě, byť se tou dobou v republice šířil nebezpečný virus prasečí chřipky a zdravotníci měli být vnímavější k příznakům,“ shrnula. Podle ní byl mladík první Třebíčan, který tehdy prasečí chřipku dostal.

Nad strohým posudkem se podivovaly advokátka i soudkyně

Zástupci nemocnice projevili lítost nad smrtí mladého muže. Oni i pojišťovna, u které je zdravotnické zařízení pojištěno, však trvají na svém. „Je to zjevně nedůvodná žaloba. Prokázalo to už policejní šetření,“ konstatoval právní zástupce nemocnice Martin Urbášek.

Odkázal na nezávislý lékařský posudek, který si policie nechala vypracovat ve Fakultní nemocnici Olomouc. Podle něj lékaři nikde chybu neudělali.

Soudkyně Petra Rutarová i právní zástupkyně žalující ženy Božena Kopecká se ovšem v soudní síni podivovaly nad strohým textem posudku bez odkazů na konzultace s lékaři a bez vysvětlujících pasáží.

„Na to, jak závažný a komplikovaný je to případ, je posudek překvapivě tenký,“ zvedla pochybovačně obočí soudkyně. Kopecká pak řekla, že za čtyřicet let praxe něco takového neviděla.

Vzhledem k tomu, že se při úvodním soudním jednání dostalo pouze na čtení listinných důkazů, nemohly se obě strany zatím v plném rozsahu vyjádřit k jednotlivým, podle žalobkyně sporným momentům. Při dalším jednání v březnu dojde mimo jiné na výslech svědkyně, která je přítelkyní žalující matky.

Začalo to obyčejnou horečkou, nakonec nepomohl ani převoz

Zemřelý od dětství trpěl chronickým revmatickým onemocněním, které ovlivňovalo jeho celkový zdravotní stav.

Advokátka jeden spor s nemocnicí už vyhrála Advokátka Božena Kopecká už má se spory proti Nemocnici Třebíč zkušenosti. V části jednoho právně zastupovala rodinu z Myslibořic na Třebíčsku, jejíž členka vinou lékařů zemřela po porodu. Nemocnice po mnohaletých soudních tahanicích musela za toto pochybení zaplatit jednotlivým členům rodiny v součtu několik milionů korun (více o případu čtěte zde).

O vánočních svátcích roku 2012 začal pociťovat, že „není ve své kůži“. Pak šel 27. prosince s horečkou ke svému obvodnímu lékaři, ten mu nasadil antibiotika a poslal ho na rentgen plic.

Výsledek rentgenu byl zdravotníky ten den interpretován tak, že žádné zánětlivé ložisko na plicích není. Muže poslali do domácího léčení.

Když jeho potíže neustávaly, navíc se přidaly zažívací problémy způsobené podávanými léky, zavolal si sanitku a na Silvestra v poledne ho přijali na infekčním oddělení třebíčské nemocnice.

Ještě téhož dne mu byla nasazena další antibiotika. A podle zdravotnické dokumentace, kterou v soudní síni předložila žalující strana, z infekčního oddělení odešlo několik požadavků na oddělení ARO, aby čím dál hůř dýchajícího pacienta přijali.

Pacient podle toho, co dosud u soudu zaznělo, i nadále užíval léky proti bakteriálnímu onemocnění.

Na oddělení ARO byl přijat 2. ledna 2013. Téhož dne mu byl udělán další rentgenový snímek, tentokrát už na něm byl nález. Lék Tamiflu mu lékaři podali večer 3. ledna. A 4. ledna byl letecky transportován do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kam se v té době svážely nejtěžší případy virového onemocnění prasečí chřipkou z celé republiky. O měsíc později, 3. února, tam syn žalobkyně zemřel.

Nález Ústavního soudu má právník za akademickou debatu

Podle odborných dokumentů, které má soud k dispozici od žalované strany, lék Tamiflu pozdě podán nebyl. Protistrana je přesvědčená o opaku.

Nemocnice i matka zemřelého budou v dalších kolech soudního sporu postupně dokládat, na čem stojí jejich přesvědčení.

Právní zástupkyně matky Božena Kopecká při zdůvodňování požadavku na odškodné odkázala na nedávný nález Ústavního soudu, který podle ní říká, že odškodnění ve smyslu ochrany osobnosti se dává i za předpokladu, že šance na přežití pacienta (za použití všech dostupných prostředků - pozn. red.) byla pouze dvacet až třicet procent.

To právní zástupce nemocnice Martin Urbášek rozporoval. „Tento nález je vlastně pouze jakási akademická debata, která v současnosti stojí mimo judikaturu českých soudů.“ Jinými slovy - soudy u nás se tímto výkladem podle Urbáška nemusí řídit.

Nemocnice Třebíč v současnosti vede ještě jeden občanskoprávní spor s pacientem. Muž z Třebíčska ji zažaloval, protože se domnívá, že vinou zdejších zdravotníků má po banální operaci trvale poškozené zdraví.