Na dva týdny se zavře největší porodnice na Vysočině, rodičky musí jinam

Havlíčkobrodská porodnice se uzavře v úterý 9. května a znovu se otevře v pondělí 22. května ráno. „Chtěli jsme se tomu vyhnout, ale bohužel to nepůjde. Bourací práce a s tím spojený hluk by nebyly pro rodičky komfortní,“ vysvětluje mluvčí nemocnice Petra Černo.



„Uvědomujeme si, že pro budoucí maminky, které chtěly rodit v tomto termínu v naší porodnici, to může znamenat komplikace, a my se jim omlouváme. Nicméně provoz obnovíme v co nejkratší možné době,“ dodal primář gynekologicko-porodnického oddělení Pavel Antonín.

Bourací práce se odehrají v pátém patře hlavní nemocniční budovy, kde sídlí takzvané perinatologické centrum. Personál nemocnice se zde stará o předčasně narozená miminka. Na pokojích tu s nimi pobývají maminky. V minulosti nemocnice vytvořila i větší pokoj pro celou rodinu. Takových by při rekonstrukci mělo vzniknout víc.

„Oddělení potřebuje více prostoru. Počet nedonošených dětí stoupá, loni jsme jich tu měli kolem 250,“ pravila Černo.

Ve čtvrtém patře pod perinatologickým centrem pobývají maminky s novorozenci. A právě ty by při bourání oddělení o patro výš neměly dostatečný klid. „Chceme, aby při porodu měly rodičky maximální pohodlí, soukromí, klid a patřičné podmínky. Ty bychom za dané situace nutných stavebních úprav nemohli zajistit,“ konstatovala mluvčí nemocnice.

Do Pelhřimova, Jihlavy nebo Nového Města na Moravě

Rodičky, které mají termín porodu mezi 9. a 22. květnem a docházejí do nemocnice do prenatální poradny, už o situaci vesměs vědí a zařizují se podle toho.

„Rodičky z Brodu a okolí mají v dojezdové vzdálenosti pár desítek minut porodnice v Jihlavě, Pelhřimově nebo Novém Městě na Moravě. Z větších vzdáleností by měly hledat poblíž místa bydliště,“ nabádá Petra Černo.

Po opětovném otevření 22. května bude brodská porodnice fungovat v provizorním režimu. Stavební úpravy se totiž podstatně dotknou i 6. patra, v němž jsou porodní pokoje a porodní boxy. Celé oddělení se tak přesune do patra třetího. „Přestěhujeme tam kompletně vše, s výjimkou porodní vany. Ta po dobu rekonstrukce k dispozici nebude,“ sdělila Černo.

„Předmětem stavební akce jsou dispoziční úpravy v 5. a 6. patře. Jedná se o bourací práce, vybudování nových příček, nanesení omítek, natažení rozvodů zdravotně technické instalace a elektroinstalace, položení podlah a povrchových úprav. Součástí je montáž vzduchotechniky, úpravy systémů měření a regulace, rozvodu medicinálních plynů a elektronické požární signalizace,“ vyjmenovala objem zakázky Monika Brothánková, mluvčí Kraje Vysočina, který je zřizovatelem nemocnice.

Na dětském se snížil počet lůžek pro matku a dítě

Stavební práce začnou ihned po květnových svátcích. Trvat by měly zhruba čtyři měsíce. „Od září budou mít naše rodičky k dispozici skutečně moderně vybavené porodní sály a krásné prostředí,“ dodává Pavel Antonín.

Do té doby bude celé gynekologicko-porodnické oddělení v provozu v náhradním prostředí. O přestěhování porodních sálů na gynekologii do třetího patra už řeč byla. Stěhování se dotkne ale i dalších součástí oddělení.

Prenatální ambulance se od 9. května bude nacházet v prvním patře v prostorách gynekologických ambulancí a bude fungovat na objednání v předem uvedených časech. A ještě o týden dříve, už od 2. května, je na dětské oddělení přestěhováno perinatologické centrum.

„K dispozici máme pouze pět lůžek pro takzvaný rooming, tedy společný pobyt matky s dítětem, včetně jednoho nadstandartního pokoje pro krátkodobý pobyt i s otcem,“ upozornila na drobné omezení primářka dětského oddělení Magdalena Chvílová Weberová.

Do porodnic na Vysočině investoval kraj už přes čtvrt miliardy

Porodnice v Havlíčkově Brodě je na Vysočině dlouhodobě nejvyhledávanější. K porodům si ji nevybírají jen nastávající maminky z Havlíčkobrodska a přilehlých částí kraje, ale velké procento rodiček jezdí i ze středních Čech a Prahy, Pardubicka a Královéhradecka. Loni se v ní uskutečnilo 1418 porodů, při nichž přišlo na svět 1431 dětí.

Kraj Vysočina, jako zřizovatel pěti krajských nemocnic, v uplynulých letech do jednotlivých porodnic investoval hodně přes čtvrt miliardy korun. V Třebíči byl v roce 2011 dokončen nový Pavilon pro matku a dítě.

„V letech 2011 a 2012 byla provedena rekonstrukce oddělení i v Jihlavě v hodnotě 10 milionů. V pelhřimovské nemocnici byly vyměněny dveře a okna a rekonstruována spojovací chodba budovy gynekologicko-porodnického oddělení s výdaji 7,2 milionů korun,“ doplnila Monika Brothánková.