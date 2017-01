Škola zavřela, protože chřipku mají čtyři učitelé z pěti i záskok

Zpátky do školních lavic nastoupí děti až 23. ledna. „Jsem rád, že jsem to udělal, protože provoz školy už nebylo možné personálně zajistit. Z třiapadesáti žáků jich bylo 42 procent nemocných. Z pěti učitelů marodí čtyři. Měl jsem domluvené pedagogy na zástup, ti ovšem také onemocněli,“ informoval ředitel školy Roman Jánský.

Vývoj chřipky na Vysočině Průměr na celé Vysočině Minulý týden 1 465

Předminulý týden 1 660

Rozdíl -12 % Jihlavsko Minulý týden 1 369

Předminulý týden 1 662

Rozdíl -18 % Havlíčkobrodsko Minulý týden 1 924

Předminulý týden 2 144

Rozdíl -10 % Pelhřimovsko Minulý týden 1330

Předminulý týden 1 348

Rozdíl -1 % Třebíčsko Minulý týden 1 451

Předminulý týden 1 767

Rozdíl -18 % Žďársko Minulý týden 1 283

Předminulý týden 1 357

Rozdíl -6 % Poznámka: Údaje jsou v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Zdroj: krajská hygienická stanice

Také on bojuje s chřipkou. A není zdaleka sám.

„Týká se to i zbytku dětí, které do školy chodily. Také smrkaly, kašlaly a bylo evidentní, že co nevidět rovněž lehnou,“ pravil ředitel.

Zavřená je i školka na Žďársku

Od pátku až do úterý má chřipkové prázdniny také mateřská škola v Dolních Heřmanicích na Žďársku.

„Ze 23 dětí jich přišlo do školky šest a i ty už vykazovaly známky nemoci,“ vysvětlila ředitelka Pavla Kamanová. Mateřinka je součástí malotřídní základní školy. „Ve škole se děti zatím drží. Těch se prázdniny netýkají,“ pousmála se Kamanová. Jiné školy či školky na Vysočině chřipkové prázdniny zatím nevyhlásily.

Vlna chřipkových a akutních respiračních onemocnění sužuje Vysočinu již několik týdnů. Nejvyšší nemocnost zaznamenali epidemiologové v prvním týdnu nového roku. To bylo v celém kraji 1 660 nemocných na 100 tisíc obyvatel.

Minulý týden už byla situace o něco příznivější. Nemocných ubylo o 12 procent. Celkově se s chorobami trápilo 1 465 nemocných v přepočtu na sto tisíc obyvatel.

Nejhorší situace zůstává nadále na Havlíčkobrodsku, kde hygienici v současnosti evidují 1 924 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Přitom je jich ale o deset procent méně než v předchozím týdnu. Pokles nemocnosti hlásí i další okresy.

Hygienici nedoporučují odvolat zákaz návštěv

„Zaznamenali jsme pokles jak v případech akutních respiračních onemocnění, tak i u pravé chřipky. Nicméně nechceme nic zakřiknout a unáhlit se. Proto stále nedoporučujeme odvolat zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních,“ doplnila Radka Štěpánková z krajské hygienické stanice.

Zákaz návštěv platí na Vysočině takřka ve všech zdravotnických zařízeních, ale i v některých ústavech sociální péče a domovech důchodců. Celkem se jedná o dvacet zařízení.

Přesto, že na Vysočině došlo k jistému úbytku nemocných, kvůli komplikacím s chřipkou zemřeli další lidé. Minulý týden se jednalo o další dva seniory, tentokrát z Jihlavska.

„V celé České republice bylo do konce minulého týdne hlášeno třináct úmrtí v souvislosti s aktuální chřipkou, z toho osm je z Vysočiny. Jedná se především o starší osoby,“ upozornila Štěpánková.

Těžký průběh onemocnění - takový, že museli být připojeni na umělou plicní ventilaci - měli minulý týden tři pacienti. Celkově mělo stejné patálie už jedenáct osob v regionu.

Chřipka se projevuje znenadání vysokou teplotou, která přetrvává několik dní. Přidají se bolesti hlavy, svalů a kloubů. Může být i suchý dráždivý kašel. Léčba spočívá v klidu na lůžku a tlumení příznaků nemoci pomocí léků proti vysoké teplotě a bolesti.