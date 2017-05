Kritici stopli přeměnu náměstí v Meziříčí. Vítězný návrh se jim už nelíbí

„Navržené dopravní řešení má vážné nedostatky. Jde o nevhodný experiment s historickým centrem našeho města.“



To jsou hlavní výtky, které málem definitivně smetly ze stolu výsledky loňské architektonické soutěže na rekonstrukci Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí.

Současná podoba hlavního Náměstí ve Velkém Meziříčí.

Přišly těsně před podpisem smlouvy s vítěznou trojicí vedenou brněnským architektem Davidem Mikuláškem. Vítězové měli pracovat na definitivním projektu.

Výtky sesumírovali sami meziříčští zastupitelé, kteří původně „odklepli“ jak podmínky soutěže, tak její výsledky. Text podepsala těsná většina z nich, tedy dvanáct z třiadvaceti. Jsou mezi nimi i jména z vládnoucí koalice.

Přitom starosta Radovan Necid z uskupení To pravé Meziříčí a místostarosta Josef Komínek (ČSSD) byli v porotě. Nabízí se tak otázka, jestli nejde spíš o zákulisní politický souboj a hledání nových spojenectví.

Na svém posledním jednání zastupitelé po více než dvouhodinové a místy vyhrocené diskuzi rozhodli, že vítěznému návrhu ještě dají šanci. Starostův podpis smlouvy s vítězi se ale zatím odkládá.

Přehltíme kruhový objezd, namítá opoziční zastupitel Rosa

Na další jednání, které se uskuteční do letních prázdnin, si Meziříčští vyžádali účast autora vítězného návrhu Davida Mikuláška. Řešit se bude všechno, co málem celý záměr poslalo k ledu.

Názory kritiků nejhlasitěji prezentuje opoziční zastupitel Stanislav Rosa z KDU-ČSL. Popuzuje ho hlavně fakt, že vítězný návrh podle jeho názoru nesděluje nic určitého.

„Slyšel jsem, že variabilita vítězného návrhu je jeho velké plus. Že nám pak architekt domaluje, co a kde budeme chtít. Ale to je veliký omyl. Proto jsme dělali soutěž a precizně vytvářeli zadání, aby nám to naopak navrhl architekt. Aby řekl názor a obhájil si ho, ne aby nám dal polotovar,“ uvedl Rosa.

Jako zásadní argument proti uvádí, že Mikuláškova vítězná studie směřuje dopravu z centra po Radnické ulici do okružní křižovatky v Třebíčské ulici.

Jenže její kapacita je už teď podle Rosovy osobní zkušenosti - z pozice řidiče - naplněná. Auta z další větve by kruhový objezd přehltila.

Výhodou návrhu je flexibilita, tvrdí architekt a člen poroty

Vítěze přijel před zastupiteli hájit člen poroty architekt Vladimír Sitta.

„Na vítězi jsme se shodli jednomyslně. Patří to k tomu nejpřesvědčivějšímu, co jsem jako člen porot šesti architektonických soutěží v Česku za poslední rok viděl. A za tím si stojím, protože veřejným prostorem se zabývám celý život,“ řekl.

„Jde hlavně o hledání partnera, o tvorbu týmu, který pak pracuje na výsledné realizaci. Flexibilita vítězného návrhu je naopak jeho pozitivní stránkou,“ zdůraznil Vladimír Sitta.

Nespokojený zastupitel Rosa k tomu poznamenal, že odbornost členů poroty nezpochybňuje.

„Ale byli v ní taky zástupci města a ti měli pohlídat praktickou stránku věci - tedy to, co nám vítězný návrh přináší. Naštěstí zatím nemáme projekt, a tak by nás nestálo tolik peněz, pokud by skončil návrh vítězů v šuplíku,“ řekl. Zároveň zmínil dosud vynaloženou sumu na soutěž ve výši 700 tisíc korun.

Samotný kritik měl být v porotě. „Nebrali by mě vážně,“ tvrdí

Paradoxem je, že Stanislav Rosa byl delegován do poroty. „Jenže jsem byl pouze náhradník,“ komentoval to s tím, že moc času tam nestrávil, protože se mu zdálo, že by jeho názor nebrali hlavní členové poroty jako bernou minci. Takovou interpretaci ale Vladimír Sitta odmítl.

Předseda hodnotící komise David Vávra nemohl na uplynulé zasedání meziříčských zastupitelů přijet, protože byl tou dobou v Chorvatsku. Pro MF DNES uvedl, že dopravní řešení, které vítěz navrhl, bylo jedno z nejzdařilejších mezi šestnácti zúčastněnými návrhy.

„K dopravnímu řešení vítěze byly drobné připomínky, ale to u soutěží bývá. Argumenty proti teď nechápu. Byla nějaká komise, byli v ní zástupci města a mohli se naplno vyjádřit,“ zdůraznil Vávra.

Jde o velké nedorozumění a nepochopení, myslí si porotce

„Soutěž prokazuje nejlepší řešení včetně toho, že zároveň autor prokazuje schopnost komunikace. Což se stalo. Na požadavky, které krátce po soutěži vyvstaly, dokázal reagovat. Pokud je tedy nyní nějaká vůle zástupců města, je prokázáno, že autor je schopen se toho zhostit. Jestliže jsou to tedy oprávněné požadavky,“ uzavřel David Vávra s tím, že při poradách hodnotící komise byl přítomen i dopravní inženýr.

Podle člena poroty architekta Sitty jde ze strany dvanácti kritiků v zastupitelstvu o velké nedorozumění a nepochopení, které vychází z nezkušenosti, jaký je obvykle mechanismus architektonické soutěže. Podle Sitty je běžné, že se úvodní návrh proměňuje podle přání klienta.

„Účastnil jsem se sám 50 soutěží ve 20 zemích světa. Když se podíváte na původní návrhy a realizovaný výsledek, často se velmi liší - protože se v průběhu realizace počítají peníze a u architekta se prohlubují znalosti prostředí,“ řekl zastupitelům Sitta.

Myslí si, že návrh Davida Mikuláška je uměřený. Pro ilustraci uvedl příklad z Berlína, jak diametrálně odlišná může být úvodní vítězná studie od konečného výsledku.

„Na známé budově berlínského říšského sněmu je kupole. Vítězný návrh měl plochou střechu. Stejný architekt ale realizoval návrh s kupolí, protože klient na ní trval,“ uvedl příklad Vladimír Sitta.