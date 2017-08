Náměstí je stavbou roku, ale v praxi nepoužitelné, stěžují si v Počátkách

„Vlasy paní sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města,“ říkal herec Zdeněk Podskalský na Palackého náměstí v Počátkách ve chvíli, kdy zde na kole projížděla Magda Vášáryová coby Maryška ve filmu Postřižiny.



Ozdobou města je rozhodně i Palackého náměstí. V roce 2015 jej kompletně rekonstruovali. V témže období získalo taktéž cenu Stavba roku Kraje Vysočina.

Návštěvníka na první pohled zaujme množství zeleně včetně nově vysázených stromů a také spousta laviček vybízejících k odpočinku. Na druhý pohled už to ale tak jednoznačné s pozitivy není. Zvláště lidé, kteří na náměstí bydlí nebo zde podnikají, mají k současné podobě prostranství řadu výhrad.

Jednu z dopravních značek už devětkrát urazilo auto

„Náměstí je vizuálně moc pěkné a věřím, že se lidem, co tu jsou poprvé, líbí. Ale praktická a uživatelská hodnota jeho rekonstrukcí klesla,“ říká například majitel obchodu s ovocem a zeleninou na náměstí Petr Smrčka.

Podobně smýšlí i Pavel Kešner, lékárník z náměstí a zároveň počátecký zastupitel (nestraník za KDU-ČSL).



Místním vadí zejména malý počet parkovacích míst a někdy nevhodně umístěné dopravní značky. Jedna z nich údajně byla už devětkrát uražená autem.

Předmětem kritiky se stal i uměle vytvořený svah. Podle názoru některých obyvatel Počátek je až příliš strmý a špatně přístupný. V zimě při sněhu či mrazu se stává klouzačkou. Problémy s jeho zdoláním pak mají třeba senioři.

Ať zaměstnanci radnice a muzea parkují jinde

Jednou z nejhlasitějších odpůrkyň současného stavu je zastupitelka Hana Veronika Konvalinková (MOP SNK), která bydlí přímo na náměstí.

Na posledním zasedání zastupitelstva předložila návrh, aby se rada města začala situací vážně zabývat. O jeden hlas však takové usnesení neprošlo.

„Dopravní situace, obslužnost a celkový stav se po rekonstrukci Palackého náměstí velice zhoršily,“ shrnula v materiálu, který předložila zastupitelům.

„Absolutně neřešené a nedostatečné je parkování. Špatná a nedostatečná je zimní i letní údržba. Svah, který vznikl na západní straně náměstí, není v zimě udržován, je nebezpečný a některé domy mají kvůli jeho sklonu značně sníženou obslužnost nebo ztratily přístup zcela,“ popsala.

Navrhla například vytvořit rezidentní parkovací místa, posunout některé dopravní značky nebo zakázat pracovníkům městského úřadu a muzea parkování na náměstí ve prospěch zákazníků provozoven a návštěvníků.

Náměstí bylo budováno z dotací, nelze na něm mnoho měnit

Starosta města Karel Štefl (SNK) její názor nesdílí. „Všude se najdou lidé, kterým se něco nelíbí,“ namítl.

Navíc změny podle něj nelze udělat jen tak. Náměstí totiž bylo vybudováno z evropských dotací s dobou udržitelnosti na pět let.

„Nemůžeme v této době svévolně cokoli měnit. A dále: ke všem úpravám parkování, dopravy či umístění značek se vyjadřuje odbor dopravy a Policie ČR, kteří jsou svázáni normami a zákony,“ připomíná počátecký starosta.

Nejvíce si místní lidé stěžují na málo parkovacích míst. „Ubylo jich tak o jednu třetinu. Lidé, kteří sem přijedou za nákupy, tu nenajdou jediné volné místo. Co udělají? Odjedou. Jako obchodník to už cítím a některé provozovny dokonce zavřely - třeba Vietnamec od naproti, a to už je co říct,“ říká zelinář Petr Smrčka.

Pěší zóna na tak malém městě nemá podle kritiků význam

Starosta Štefl má jiný názor. Parkovacích míst podle něj naopak přibylo. „Dříve se tady parkovalo téměř všude, kde koho napadlo, i tam, kde se nesmělo. Teď má parkování konečně řád,“ zdůrazňuje.

A uzavřené obchody? „Jedna paní zavřela, protože šla do důchodu, a Vietnamec kvůli konkurenci,“ vysvětluje starosta.

Obyvatelé kritizují i pěší zónu, která vznikla v rohu náměstí za kostelem. Na tak malém městě nemá podle nich význam. Navíc zde řidiči i přes značku Zóna zákazu stání dál vesele parkují.

V době, kdy na místě byli reportéři MF DNES, zde stálo i přes zákaz sedm aut. Odpoledne to však bývá podle místních až třicet vozů. Policisté to podle informací od oslovených obyvatel Počátek zatím tolerují. Podle starosty by se ale ještě do konce tohoto roku mělo legalizovat parkování v tomto místě, ale pouze pro rezidenty.

Umělý svah důchodci nevyjdou, auta o něj drhnou podvozkem

Vlna kritiky se snesla i na uměle vytvořený svah, který vznikl na západní straně náměstí vybagrováním velkého množství zeminy.

„Osobní auto tam má problém vjet a v momentě, kdy se dostane na zlom oblouku, začne drhnout podvozkem o zem. A chodci? Starší lidé po tom svahu prakticky ani nevylezou, a když už ano, tak jedinou možnost, kde sejít, mají zase až na druhém konci náměstí. Mělo by tam být někde vybudováno schodiště se zábradlím,“ doporučuje Konvalinková.

„Všechny nás ten výškový rozdíl překvapil. Z půdorysných plánů, které jsme měli k dispozici, to nebylo vůbec patrné. Tyhle detaily nám tehdy unikly,“ zamýšlí se zastupitel Kešner.

Zastupitelé se dnes pozastavují i nad tím, že nebyla k dispozici 3D vizualizace.

Starosta Karel Štefl připouští, že svah je poněkud strmější, ale zásadní problém v tom nevidí. „Rozdílné výšky mají i jiná náměstí. A auta v tom místě v žádném případě nedrhnou. Zkoušeli jsme to,“ říká.

K chybějící 3D vizualizaci doplnil, že se nikdo v přípravné fázi projektu neozval, že ji chce vidět.