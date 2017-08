Krajský úřad v Jihlavě touží po novém sídlu. V budově chce i tělocvičnu

Co by mohlo být v nové budově krajského úřadu 1. podzemní podlaží : parkoviště se zhruba 60 stáními, podsklepení.

1. nadzemní podlaží : kanceláře (například odboru územního plánování), spisovny, velká zasedací místnost, malá zasedací místnost. Zvažován je také stravovací úsek, který by fungoval jako výdejna jídel. Projekt nepočítá s vývařovnou.

2. nadzemní podlaží : prostory pro odbor školství, mládeže a sportu i odbor kultury, zasedací místnost, projektová kancelář.

3. nadzemní podlaží : kanceláře odboru životního prostředí a zemědělství, zasedací místnost.

4. nadzemní podlaží : pracoviště odboru regionálního rozvoje, ve zbývajících prostorech lze případně umístit příspěvkovou organizaci Vysočina Tourism.

5. nadzemní podlaží: kanceláře, zasedací místnosti, případně tělocvična. Pozn.: Jde jen o předběžný návrh

Zdroj: Kraj Vysočina.