Vysočina pošle peníze pro vesnické prodejny, dostane se i na Vietnamce

Žádosti posuzovala hodnotící komise na hejtmanství. Její členové zvažovali počet obyvatel v obcích a kolik z nich je starších pětašedesáti let. Také to, jak často má prodejna otevřeno a co konkrétně nabízí za zboží. Případně jaké služby poskytuje vedle prodeje potravin. Podle toho všeho komise žádosti obodovala.



„Nechtěli jsme, aby příjemcem dotace byly samotné prodejny,“ říká náměstek hejtmana Pavel Pacal.

A tak peníze dostanou přímo obce, jejichž vedení zná místní priority. Tam pak podle schválených kritérií rozhodnou, jestli financemi podpoří třeba mzdy prodavačů nebo uhradí část nákladů za energie. Třeba ale na investice peníze nemůžou použít.

Kraj je za Vietnamce rád. Alespoň tu službu někdo poskytuje

V řadě vesnic na Vysočině provozují obchody prodejci z Vietnamu. A to sedm dní v týdnu od rána do večera. Starostové si většinou jejich služby pochvalují - jako třeba ti z Velkého Beranova, Číhoště či z Vyskytné na Pelhřimovsku. Část dotace také může putovat i k asijským prodejcům.

„I tak to může být a není to nic proti ničemu. Naopak jsme rádi, že někdo tu službu poskytuje i v menších obcích, kde by jinak lidé neměli možnost si nakoupit základní potraviny,“ uvedl Pacal. A uvědomuje si, že hlavně v sobotu odpoledne a v neděli jsou obchodníci z Vietnamu ti, kteří mají otevřené prodejny na venkově.

Řadu obchodů ve vsích provozuje i družstvo Coop. Třeba ten v Babicích na Třebíčsku. Vedení obce si o peníze z kraje taky požádalo. Třeba letos doplácelo na provoz malé prodejny 36 tisíc korun. Chce proto, aby pomohlo hejtmanství.

„U nás tam chodí nakupovat i mladí, třeba ženské na mateřské. Tady je obchod potřeba,“ potvrdila starostka Petra Černá. V Babicích žije 150 obyvatel a další padesátka bydlí v přidružených Bolíkovicích. Tam měli také obchod, ten je ale od letošního března zavřený.

Začalo to udáními a kontrolami, pak převládla spokojenost

Jednotlivé vesnice si mohly žádat maximálně o padesát tisíc. Některým stačila i polovina této částky.

Kupříkladu v Domamili na Třebíčsku ale ani žádost nesepisovali. Tamní obchod Coop je soběstačný a má otevřeno od pondělí do soboty. „My na něj nemusíme doplácet,“ potvrdil Radek Menčík, starosta Domamile. Obec má 307 obyvatel a nakupovat tam jezdí i lidé ze sousedního Martínkova.

To ve Vyskytné na Pelhřimovsku mají i s přidruženými obcemi 700 obyvatel a jeden obchod, který provozují dvě sestry původem z Vietnamu. Před nimi se tam často střídali majitelé. „Až Vietnamci to tam dali do pucu. Jsem s nimi naprosto spokojený. Mají otevřeno od nevidím do nevidím a je tam čisto, plno zboží,“ popsal starosta Tomáš Koch.

Začátky ve Vyskytné ale sestry neměly lehké. Někteří místní na ně začali posílat různé kontroly, žádné závady se ovšem nenašly. I dnes po letech se tam najdou lidé, kteří mají k těmto prodavačkám výhrady. Většina obce si ale na ně už zvykla. V prodejně se třeba vyvěšují různá oznámení o dění v obci.

Vyskytná podle Kocha nežádala kraj o finanční podporu pro obchod, protože nesplňovala všechna kritéria pro dotaci.

Příště by obce mohly získat více, například i od ministerstva

Letošní grantový program kraje je určen pro obce do dvou tisíc obyvatel. Náměstek hejtmana Pacal věří, že příští rok by mohly dostat prodejny i více než dva miliony z kraje. „Po tomto pilotním projektu o tom zahájíme diskusi,“ řekl Pacal.

Informace o podpoře na Vysočině předají i na ministerstvo zemědělství. „A to panu ministru Jurečkovi, který sliboval centrální podporu venkovských prodejen z úrovně státu,“ dodal Pacal.