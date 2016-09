Kvůli havarijnímu stavu zavřel Havlíčkův Brod místní koupaliště

Nad tím se podivují lidé hlavně na sociálních sítích. „Venku třicítky a ‚koupálko‘ zavřený. Takhle dobře bych se chtěl mít taky,“ napsal těsně před víkendem na facebookový profil brodského koupaliště David Nový.

„Co čekáš, když sezona skončila? Zavřeno by bylo, i kdyby ještě měsíc mělo být vedro,“ odpovídá Edita Ježilová. „Na co to koupaliště vlastně máme? Asi mají vyděláno,“ poznamenal David Izsák. „Koupej se ve­ vlastním potu,“ přidává Květoslav Karpov.

Nad takovým krokem kroutí hlavou i mnoho dalších obyvatel města. „Přijde mi, že si koupaliště neustále stěžují, jaké bylo špatné léto. A když si ho mohou o dva týdny prodloužit, stejně zavřou. Moc to nechápu,“ připustila maminka Miroslava. S dětmi by k vodě v teplém září ráda zašla, na koupaliště ale teď nemůže.

Areál patří městu Havlíčkův Brod, provozují ho technické služby. Každoročně otevírá na konci června, obvykle provoz končí až tehdy, kdy se na delší dobu zkazí počasí. Letos je však důvod uzavření jiný.

Návštěvníkům areálu hrozilo, že se nepříjemně zraní

„Koupaliště bohužel v tuto chvíli není provozuschopné. Konec srpna byla nejzazší hranice provozování tohoto městského zařízení, a to z důvodu technického stavu obkladů a bezpečnosti návštěvníků,“ vysvětlila mluvčí radnice Alena Doležalová.

Některé prvky koupaliště jsou doslova v havarijním stavu. Problémem jsou zejména odloupané obklady a dlaždice. Ty se objevily v ­bazénech, na chodnících i třeba pod skokanskými bloky. Na některých místech hrozilo návštěvníkům zranění.

Drobně se koupaliště opravuje po závěru každé sezony. „Obložení je na konci životnosti. Po sezoně vždy dáme několik set tisíc za jeho opravy a čištění,“ přiznal už před časem vedoucí městských sportovišť Jan Tomčák. Letos jsou ale problémy výraznější. Koupaliště tak bude muset na podzim podstoupit větší rekonstrukci, než bylo původně v plánu. Znovu se otevře až příští rok v létě.