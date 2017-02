Ve Žďáře se poperou o děti městská, soukromá a nově i křesťanská školka

„Chtěli bychom od září 2017 rozjet dětskou skupinu o dvanácti klucích či děvčatech. Bude to v podstatě školka, na kterou jsou kladeny menší nároky vzhledem k menšímu počtu dětí,“ vysvětlil jeden z iniciátorů Jan Šedo.



Hvězdička má podporu i od brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula a farářů obou žďárských římskokatolických farností. „Pokud by se koncept osvědčil a bude zájem, tak se může dětská skupina později změnit v klasickou školku,“ řekl Šedo.

Iniciátoři mají vybranou zkušenou učitelku a také vytipovaná dvě místa. Nyní čekají, zda uspějí s žádostí o grant, kterou v lednu podali. „Výsledek bychom měli vědět na začátku března,“ podotkl Šedo.

„Bez grantu bychom dětskou skupinu letos neotevřeli, cílovou skupinou nejsou lidé, kteří si mohou dovolit dát 6 000 korun za dítě měsíčně jako v některých jiných zařízeních,“ uvedl Šedo. Z předběžného průzkumu zájmu jim vyšla asi desítka zájemců.

Bude soupeřem pro klasické městské školky?

Podle ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár Ivety Klusákové se teprve ukáže, zda bude křesťanská školka opravdovou konkurencí.

„Dětské skupiny či centra vnímáme jako reakci zakladatelů na potřeby několika rodin, které upřednostňují pro své dítě například menší skupinu dětí, umístění dětí mladších dvou let z důvodu pracovních povinností, nepravidelnou docházku a v neposlední řadě si mohou tuto péči rodiče finančně dovolit,“ reaguje Klusáková.

Doplnila, že městem zřizované mateřské školky ve Žďáře navštěvuje aktuálně 701 dětí. Jsou rozmístěné do 29 věkově smíšených tříd v sedmi odloučených pracovištích.

Teprve před třemi měsíci se otevřelo Dětské centrum Zahrádka v Dvořákově ulici.

„Jsme soukromé zařízení, fungujeme bez státních dotací. Žďár má svoje klasické státní školky. V jedné z nich probíhá waldorfská výuka,“ říká o vzniku centra jeho zakladatelka Hana Štůlová.

Přijímají i děti, které rodiče odmítli nechat očkovat

„Naše zařízení nabízí prvky montessori pedagogiky, prvky lesních školek, klademe důraz na sepětí s přírodou a co nejdelší pobyt dětí venku. Takovéto speciální malé zařízení pro věkově různorodou skupinu dětí jsem ve městě nenašla. Řekla jsem si, že by to mohlo být pro lidi zajímavé,“ dodala Štůlová. Školné při plné docházce je šest tisíc korun měsíčně, za půldenní zaplatí rodiče čtyři tisíce.

Zahrádka má provozní dobu až do 18 hodin a přijímá i děti mladší tří let.

„Jsme asi jediní, kteří mají možnost přijímat děti od tří let, jejichž rodiče odmítli nechat děti očkovat,“ poukazuje Štůlová. Kapacita centra je třináct míst, zatím není naplněná.

„Vycházíme vstříc i rodičům, kteří potřebují umístit dítě nepravidelně. Nově nabízíme jako službu pro rodiny také vypracovávání domácích úkolů a přípravu do školy s kvalifikovaným pedagogem v odpoledních hodinách, kdy už zavírají i školní družiny,“ informuje zakladatelka centra.

Zavedenou značkou už je Špuntík v ulici V Zahrádkách, který nabízí dopolední i odpolední hlídání dětí do 7 let a také nejrůznější hry či aktivity. A pod hlavičkou rodinného centra Srdíčko na poliklinice působí už delší dobu klub Brouček, který má otevřeno dvě dopoledne v týdnu pro děti od 2,5 do 5 let a připravuje je na vstup do mateřské školy.